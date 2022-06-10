Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал в июле сыграет с Барселоной
Класико в летнем турне
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" на официальном сайте опубликовал расписание летних матчей, которые пройдут во время турне по США. В соперниках "Барселона", "Америка" и "Ювентус".
Сообщается, что 23 июля в Лас-Вегасе состоится класико – "Мадрид" сыграет против "Барселоны".
26 июля "Реал" сыграет в Сан-Франциско с "Америкой" из Мексики, а 30-го июля – с "Ювентусом" в Лос-Анджелесе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:realmadrid.com
Популярное сейчас
- Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Чемпион Польши объявил о подписании экс-футболиста Динамо
- Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно
- Салах передумал продлевать контракт с Ливерпулем после обещания Барселоны
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet