Реал в июле сыграет с Барселоной

"Реал" на официальном сайте опубликовал расписание летних матчей, которые пройдут во время турне по США. В соперниках "Барселона", "Америка" и "Ювентус".

Сообщается, что 23 июля в Лас-Вегасе состоится класико – "Мадрид" сыграет против "Барселоны".

26 июля "Реал" сыграет в Сан-Франциско с "Америкой" из Мексики, а 30-го июля – с "Ювентусом" в Лос-Анджелесе.