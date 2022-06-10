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Реал в июле сыграет с Барселоной

Испания
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Класико в летнем турне

Реал в июле сыграет с Барселоной

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" на официальном сайте опубликовал расписание летних матчей, которые пройдут во время турне по США. В соперниках "Барселона", "Америка" и "Ювентус".

Сообщается, что 23 июля в Лас-Вегасе состоится класико – "Мадрид" сыграет против "Барселоны".

26 июля "Реал" сыграет в Сан-Франциско с "Америкой" из Мексики, а 30-го июля – с "Ювентусом" в Лос-Анджелесе.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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