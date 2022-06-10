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Барселона хочет за Де Йонга 100 миллионов евро
Отобьют вложения
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
"Барселона" оценивает полузащитника Френки де Йонга в 100 миллионов евро, сообщает ESPN. "Каталонцы" уже провели переговоры с "Манчестер Юнайтед".
Полузащитника не собираются дешево отпускать, но в целом готовы продать в это межсезонье.
"Сине-гранатовые" готовы разбить платежи на основную и бонусную части, но в целом сумму очертили конкретно – 100 миллионов евро.
Отмечается, что пока английский клуб не принял предложение касаемо Де Йонга.
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Источник:espn.com
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