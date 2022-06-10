Барселона хочет за Де Йонга 100 миллионов евро

"Барселона" оценивает полузащитника Френки де Йонга в 100 миллионов евро, сообщает ESPN. "Каталонцы" уже провели переговоры с "Манчестер Юнайтед".

Полузащитника не собираются дешево отпускать, но в целом готовы продать в это межсезонье.

"Сине-гранатовые" готовы разбить платежи на основную и бонусную части, но в целом сумму очертили конкретно – 100 миллионов евро.

Отмечается, что пока английский клуб не принял предложение касаемо Де Йонга.