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Барселона хочет за Де Йонга 100 миллионов евро

Испания
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Барселона хочет за Де Йонга 100 миллионов евро

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

"Барселона" оценивает полузащитника Френки де Йонга в 100 миллионов евро, сообщает ESPN. "Каталонцы" уже провели переговоры с "Манчестер Юнайтед".

Полузащитника не собираются дешево отпускать, но в целом готовы продать в это межсезонье.

"Сине-гранатовые" готовы разбить платежи на основную и бонусную части, но в целом сумму очертили конкретно – 100 миллионов евро.

Отмечается, что пока английский клуб не принял предложение касаемо Де Йонга.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
espn.com

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