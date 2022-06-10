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Аталанта хочет подписать Суареса

Испания
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Аталанта хочет подписать Суареса

Фото: twitter.com/Atleti

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Бывший нападающий "Атлетико", "Барселоны" и "Ливерпуля" Луис Суарес может продолжить карьеру в "Аталанте", сообщает Marca. "Бергамаски" провели переговоры с окружением футболиста.

Уругваец покинул "Атлетико" по результатам сезона на правах свободного агента.

Помешать трансферу могут стать высокие финансовые требования Суареса.

Отмечается, что на 35-летнего нападающего претендуют "Ривер Плейт" и "Интер Майами". В прошлом сезоне Луис провел за "Атлетико" 45 матчей, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Луис Суарес
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Источник:
marca.com

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