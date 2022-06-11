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Тебас о финансовом положении Барсы: Сейчас они могут со 100 миллионов за игрока потратить 33
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Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовом положении "Барселоны". "Барса" – машина по зарабатыванию денег", – приводит его слова Mundo Deportivo.
"Барса", с экономической точки зрения, – это машина по зарабатыванию денег.
Сейчас клуб восстанавливается после убытков в размере 500 миллионов евро.
По этой причине клуб сейчас подчиняется правилу один к трем. Они знают, что нужно делать, посмотрим, как все сложится.
"Барса" может оформлять трансферы согласно правилу один к трем. Если уйдет игрок за 100 млн, можно купить нового за 33. Если потери будут компенсированы и сокращены, клуб вернется к показателю один к одному.
Будем надеяться, что в интересах футбола и Ла Лиги они добьются этой цели", – сказал Хавьер Тебас.
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