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Стала известна зарплата Левандовски в случае перехода в Барселону

Испания
(2 голосов)

Контракт на два года с возможностью продления еще на один

Стала известна зарплата Левандовски в случае перехода в Барселону

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски все ближе к переходу в каталонскую "Барселону". Как сообщает издание Diario Sport, поляк согласовал условия контракта с испанским клубом.

По информации издания, Левандовски получит контракт на два сезона с возможностью продления еще на один. Зарплата Роберта, как сообщается, составит 12 миллионов евро после вычета налогов.

Также сообщается, что "Барселона" готова потратить на трансфер форварда до 30 миллионов евро. По своему текущему контракту с "Баварией" Левандовски получает 23 миллиона евро в год. Его договор с "Мюнхеном" истекает следующим летом.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (2)
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NORDOS
11.06.2022 в 21:33
Роберт, воно тобі треба? подумай добре.. та й за лишні 2млн тебе загризуть чмоськіні підстилки типу буськи та альби
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 21:03
Всё правильно Роберт. Не токмо деньги важны в карьере, но и новый вызов ей. Ух ты, как хорошо получилось. А главное так свежо, необычно. Надо золотыми чернилами... Я ж не, какой-то там Квашин-плагиатор, у меня всё своё, домашнее, с пылу, с жару..
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