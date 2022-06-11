Стала известна зарплата Левандовски в случае перехода в Барселону

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски все ближе к переходу в каталонскую "Барселону". Как сообщает издание Diario Sport, поляк согласовал условия контракта с испанским клубом.

По информации издания, Левандовски получит контракт на два сезона с возможностью продления еще на один. Зарплата Роберта, как сообщается, составит 12 миллионов евро после вычета налогов.

Также сообщается, что "Барселона" готова потратить на трансфер форварда до 30 миллионов евро. По своему текущему контракту с "Баварией" Левандовски получает 23 миллиона евро в год. Его договор с "Мюнхеном" истекает следующим летом.