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Звездный защитник Севильи попросил отпустить его в Челси

Испания
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Руководство клуба не торопится с ответом

Звездный защитник Севильи попросил отпустить его в Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде летом хочет покинуть команду. Футболист лично обратился к руководству клуба с просьбой разрешить трансфер.

Как известно, 23-летний француз хочет переехать в "Челси". Лондонский клуб проявляет к нему устойчивый интерес. Напомним, Кунде мог оказаться в составе лондонской команды еще прошлым летом, но за несколько дней до дедлайна трансферного окна "Севилья" отказалась отпускать Жюля.

В прошлом сезоне защитник провел 32 матча в Ла Лиге. На его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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