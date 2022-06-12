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Звездный защитник Севильи попросил отпустить его в Челси
Руководство клуба не торопится с ответом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде летом хочет покинуть команду. Футболист лично обратился к руководству клуба с просьбой разрешить трансфер.
Как известно, 23-летний француз хочет переехать в "Челси". Лондонский клуб проявляет к нему устойчивый интерес. Напомним, Кунде мог оказаться в составе лондонской команды еще прошлым летом, но за несколько дней до дедлайна трансферного окна "Севилья" отказалась отпускать Жюля.
В прошлом сезоне защитник провел 32 матча в Ла Лиге. На его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.
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