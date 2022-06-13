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Бэйл: Люди думают, что я много играю в гольф, но это не так

Испания
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Валлиец бьет по стереотипам

Бэйл: Люди думают, что я много играю в гольф, но это не так

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал слухи о своей любви к гольфу.

"Я был доступен для довольно многих игр в Испании, но иногда на тебя не делают ставку. Люди предполагают, что ты травмирован, но это не так.

Многие думают, что я много играю в гольф, хотя на самом деле это не так. Люди думают, что я часто травмирован, но на самом деле это не так. Проблема в том, что люди верят тому, что читают, и это создает определенный образ", - заявил Бэйл.

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В статье: Гарет Бэйл
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Комментарии (9)
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oda1979 (Запорожье)
13.06.2022 в 20:06
Гаррет по своему красава. Борец с системой:)) так нагреть капиталистов, это надо уметь!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.06.2022 в 20:20
Их много таких. Наш Дембеле тоже «крут», только в гольф играет на приставке, а не на зелёном, травяном ковре.
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 19:51
"Уэльс. Гольф. реал."... Мы помним Гарет, мы помним.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2022 в 19:39
Многие думают, что я много играю в гольф, хотя на самом деле это не так. Я очень-очень много играю в гольф (с)
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 19:40
Блин, с языка сорвал.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2022 в 20:00
ин зэ биг фэмили ду нот клац-клац!)) (с)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.06.2022 в 19:09
Вот же мадридасы, а Бейла почему красиво, со слезами не провели? Вот же неблагодарные Ладно, сам сделаю. Спасибо тебе Гаррет, хороший ты человек. Помню как ты бегал в контратаки со скоростью 73 мили в час! Браво Удачи тебе в играх в гольф!!! Хорошее занятие, только спину береги. ))
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 19:43
А ещё он Бусе по ногам заехал со всего размаху в одном из матчей. Ну это я так, к слову..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.06.2022 в 20:17
Да и Марсело локтями размахивал как крыльями, но я им всё прощаю. В последний путь из Мадрида всё таки провожаем, нельзя о плохом
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