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Бэйл: Люди думают, что я много играю в гольф, но это не так
Валлиец бьет по стереотипам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал слухи о своей любви к гольфу.
"Я был доступен для довольно многих игр в Испании, но иногда на тебя не делают ставку. Люди предполагают, что ты травмирован, но это не так.
Многие думают, что я много играю в гольф, хотя на самом деле это не так. Люди думают, что я часто травмирован, но на самом деле это не так. Проблема в том, что люди верят тому, что читают, и это создает определенный образ", - заявил Бэйл.
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