Бэйл: Люди думают, что я много играю в гольф, но это не так

Экс-игрок "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал слухи о своей любви к гольфу.

"Я был доступен для довольно многих игр в Испании, но иногда на тебя не делают ставку. Люди предполагают, что ты травмирован, но это не так.

Многие думают, что я много играю в гольф, хотя на самом деле это не так. Люди думают, что я часто травмирован, но на самом деле это не так. Проблема в том, что люди верят тому, что читают, и это создает определенный образ", - заявил Бэйл.