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Тебас: Я не защищаю Реал в случае с Мбаппе – я защищаю европейский футбол
Обе стороны защищают футбол
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о продлении Килианом Мбаппе контракта с "ПСЖ". "Все это еще опаснее, чем Суперлига", – приводит его слова Marca.
"Я не "Реал" защищаю в случае с Мбаппе – я защищаю европейский футбол. Совершать операции, не соответствующие рынку, когда вы уже не вписываетесь в нормативы... Все это еще опаснее, чем Суперлига.
У "ПСЖ" будут убытки размером в 200 миллионов, при этом их долг уже 300 миллионов, и они продлевают контракт с Мбаппе. Им придется жульничать. Не знаю, может, им надо будет заплатить кому-то за пределами Франции или задобрить спонсоров", – сказал Тебас.
Ранее Хавьер уже высказывался против продления контракта Мбаппе с "ПСЖ". Ла Лига даже подала заявление против "парижан" в УЕФА. Чеферин не согласился с обвинениями.
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