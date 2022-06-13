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Тебас: Я не защищаю Реал в случае с Мбаппе – я защищаю европейский футбол

Испания
(1 голосов)

Обе стороны защищают футбол

Тебас: Я не защищаю Реал в случае с Мбаппе – я защищаю европейский футбол

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о продлении Килианом Мбаппе контракта с "ПСЖ". "Все это еще опаснее, чем Суперлига", – приводит его слова Marca.

"Я не "Реал" защищаю в случае с Мбаппе – я защищаю европейский футбол. Совершать операции, не соответствующие рынку, когда вы уже не вписываетесь в нормативы... Все это еще опаснее, чем Суперлига.

У "ПСЖ" будут убытки размером в 200 миллионов, при этом их долг уже 300 миллионов, и они продлевают контракт с Мбаппе. Им придется жульничать. Не знаю, может, им надо будет заплатить кому-то за пределами Франции или задобрить спонсоров", – сказал Тебас.

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Ранее Хавьер уже высказывался против продления контракта Мбаппе с "ПСЖ". Ла Лига даже подала заявление против "парижан" в УЕФА. Чеферин не согласился с обвинениями.

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В статье: Реал (Мадрид) Хавьер Тебас Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
marca.com

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Комментарии (5)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.06.2022 в 20:50
Вот жук промадридский, всё то он знает. Кому заплатить, кого придобрить, или жульничать …. по себе собака судит, что делать надо. А тут тебе на Мбапе так киданул их через х€€, до сих пор не угомонятся. ))
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+2
-4
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NORDOS
13.06.2022 в 21:02
так же як киданув чмоссі барсотушку.. тільки мбабло від Реала не отримав ні цента, а чмоссі 500млн - половину боргу барси
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+1
-3
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hrdhrd (Украина)
13.06.2022 в 22:10
Еще и 100 лямов недавно на счет Реала в одном крупном испанском банке пришло от катарцев (та самая неустойка за разрыв предварительного соглашения долларовой черепахи) Мбаппе проплатил трансфер Чуамени, спасибо ему, Hala Madrid!
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hrdhrd (Украина)
13.06.2022 в 22:09
Да у вас все промадридские. Сует палки в колеса Суперлиге, где Перес главный заводила - промадридский. Пытается вразумить УЕФА обратить внимание на финансы ПСЖ (хотя что там обращать, когда президент ПСЖ в УЕФА занимает высокий пост) - промадридский. Сколько бы ПСЖ не украл у вас футболистов, все фигня. Готовы все стерпеть ради благой и основной цели барселонцев - чтобы Реалу было плохо.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.06.2022 в 22:21
Что творит ПСЖ, то и слепой, и дурной догадается. Беспредел полнейший. Тебас этим никого не удивит. И странно, что никто ничего не делает, видать устраивает. А ты думаешь Тебас такой весь чистенький и заботливый без корысти? Что ты думаешь по этому поводу?
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