Фенербахче собирается предложить контракт Марсело в ближайшие дни 

Уже бывший защитник мадридского "Реала" Марсело может перейти в "Фенербахче", сообщает Goal.com. 34-летний фуллбек хочет получать около 6 млн евро в год

Стамбульцы собираются направить ему предложение заключить контракт в ближайшие дни. Защитник готов рассмотреть вариант с переездом в Турцию.

Отмечается, что в Марсело также заинтересованы "Марсель", клубы из Катара и Бразилии. Игрок предпочел бы остаться в Европе.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей и отдал 2 голевые передачи в матчах за "Мадрид".