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Фенербахче собирается предложить контракт Марсело в ближайшие дни
Бразилец хочет в ЛЧ
Фото: twitter.com/realmadrid
Уже бывший защитник мадридского "Реала" Марсело может перейти в "Фенербахче", сообщает Goal.com. 34-летний фуллбек хочет получать около 6 млн евро в год
Стамбульцы собираются направить ему предложение заключить контракт в ближайшие дни. Защитник готов рассмотреть вариант с переездом в Турцию.
Отмечается, что в Марсело также заинтересованы "Марсель", клубы из Катара и Бразилии. Игрок предпочел бы остаться в Европе.
В прошлом сезоне он провел 17 матчей и отдал 2 голевые передачи в матчах за "Мадрид".
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