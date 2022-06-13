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Фенербахче собирается предложить контракт Марсело в ближайшие дни 

Испания
(1 голосов)

Бразилец хочет в ЛЧ

Фенербахче собирается предложить контракт Марсело в ближайшие дни 

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Уже бывший защитник мадридского "Реала" Марсело может перейти в "Фенербахче", сообщает Goal.com. 34-летний фуллбек хочет получать около 6 млн евро в год

Стамбульцы собираются направить ему предложение заключить контракт в ближайшие дни. Защитник готов рассмотреть вариант с переездом в Турцию.

Отмечается, что в Марсело также заинтересованы "Марсель", клубы из Катара и Бразилии. Игрок предпочел бы остаться в Европе.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей и отдал 2 голевые передачи в матчах за "Мадрид".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Марсело Реал (Мадрид)
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Источник:
goal.com

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Комментарии (5)
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 23:54
На фото два черта.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.06.2022 в 00:17
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.06.2022 в 23:12
Очень рад за Марсело )
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+1
0
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NORDOS
14.06.2022 в 00:10
чесно, я поражон як ти змінюєш постійно риторику та свої принципи лиш би завоювати краплину мінімальної поваги навіть барселоха ігнориш
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.06.2022 в 00:17
Иди на***
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