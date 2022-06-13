Хави уведомил Пике, что не считает его игроком старта Барселоны. Тренер хочет в клуб Кунде

Хави сказал Пике, что больше не считает его игроком стартового состава "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo. Менеджер видит в центре обороны пару Кунде – Араухо.

Хави с Пике встретились около двух недель назад.

Главный тренер акцентировал внимание на частых травмах, наличии множества отвлекающих факторов в жизни Жерара. Его высокую зарплату он назвал обузой для клуба.

Сам Пике намерен остаться в "Барсе" и бороться за право играть в старте и даже готов пойти и на снижение зарплаты.

Менеджер будет настаивать на подписании Кунде, но понимает, что клуб в сложном финансовом положении. Хави надеется, что руководство в силах уладить переход.

Ранее интерес к Кунде также проявлял "Челси", а стоимость француза может составлять 60 миллионов евро.