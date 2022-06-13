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Хави уведомил Пике, что не считает его игроком старта Барселоны. Тренер хочет в клуб Кунде
Дорогу молодым
Фото: fcbarcelona.com
Хави сказал Пике, что больше не считает его игроком стартового состава "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo. Менеджер видит в центре обороны пару Кунде – Араухо.
Хави с Пике встретились около двух недель назад.
Главный тренер акцентировал внимание на частых травмах, наличии множества отвлекающих факторов в жизни Жерара. Его высокую зарплату он назвал обузой для клуба.
Сам Пике намерен остаться в "Барсе" и бороться за право играть в старте и даже готов пойти и на снижение зарплаты.
Менеджер будет настаивать на подписании Кунде, но понимает, что клуб в сложном финансовом положении. Хави надеется, что руководство в силах уладить переход.
Ранее интерес к Кунде также проявлял "Челси", а стоимость француза может составлять 60 миллионов евро.
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