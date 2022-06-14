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Лунин - Марсело: Ты настоящий пример для всех, кто мечтает о великих вещах

Испания
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Легендарный защитник покинул мадридский "Реал"

Лунин - Марсело: Ты настоящий пример для всех, кто мечтает о великих вещах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попрощался с легендарным защитником Марсело, который покинул мадридский клуб.

"Ты настоящий пример для всех, кто мечтает о великих вещах. Спасибо за все. Я очень рад познакомиться с тобой и учиться у тебя", – написал Лунин на свой странице в Instagram.

Напомним, в "Реале" Марсело провел 15 лет. Он сыграл 545 матчей и завоевал 25 титулов, в том числе пять трофеев Лиги Чемпионов.

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Лунин - Марсело: Ты настоящий пример для всех, кто мечтает о великих вещах - изображение 1
Скриншот: instagram.com/lunin_andrey
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В статье: Марсело Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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