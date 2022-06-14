Марсело ушел. Конец ли это эпохи в Мадриде?

Два последних сезона все понимали, что "того же" Марсело уже не существует на футбольном поле. Он довольно долго как для латераля и взрывного латераля демонстрировал выдающийся класс. Но "время по реке плывет", преодолеть такую ​​текучесть невозможно. Поэтому Марсело последнего сезона был чисто лидером раздевалки, зато крутым лидером, верным помощником для Карлето Анчелотти и бойцом, готовым сыграть насколько позволяет его возрастное состояние. Конечно, Менди сейчас абсолютный первый номер на этой позиции, хотя наличие молодого таланта Гутьерреса в скором времени может подвергнуть это сомнению. Но даже когда старый Марсело выходил на поле, он демонстрировал уже не чистую магию, а ее элементы. Идеальный прием мяча, видение всех партнёров на поле. Вот только вытаскивать поединки он уже не был способен. Мог уйти раньше, но с учетом всех трофеев в нынешнем сезоне он ушел вовремя. Один из рекордсменов мирового футбола всех времен.

Он никогда не хотел быть пожарным, потому что отец-пожарный сказал, что это тяжелый труд, риск жизни и все – за позорные копейки. Поэтому пришлось стать футболистом. Как и большое количество нынешних бразильских звезд, он начинал в футзале. В этом виде спорта, который является братским для футбола, но далеко ушел в другую сторону развития, господствуют бразильцы. И даже когда футзальная "селесао" не выигрывает чемпионат мира, футболисты из этой страны востребованы максимально.

Далее Марсело перекрасился в три цвета – цвета клуба "Флуминенсе". Это было нелегко, он даже бросал тамошнюю академию из-за отсутствия средств на проезд на базу тренировок, но его вернули. Существует то ли настоящая, то ли мифическая история о том, как его дед продал машину ради тренировок Марсело. Но как бы там ни было, он действительно пробился сквозь серьезные испытания. А талант не скроешь. В 18 лет в мадридский "Реал" просто так не берут. В нем видели нового Роберто Карлоса и получили игрока не меньшего таланта, но еще большей значимости для клуба, чем РК. Он поражал тем, что был почти совсем другим, чем свой звездный предшественник. Не лысый, а тотально мохнатый; не мастер мощного удара, а командир элегантного паса. Тоже скорый и тоже всегда улыбающийся. По-моему, он умел, и немного умеет по сей день, лучше защищаться, чем Роберто Карлос. Это не всегда признают, ведь Марсело иногда действовал по настроению, как пойдет. Но в своих лучших матчах показал больше защитного мастерства, чем Роберто Карлос.

Кстати, именно владелец убийственного удара "тремя пальцами" был среди тех, кто лоббировал приход Марсело в "Реал".

В январе 2007-го года он подписал с мадридским клубом контракт на срок до 2013-го года. Сумма сделки 7 миллионов евро – это очень круто для его позиции и тех времен. Первым европейским тренером, полностью поверившим в него, стал Бернд Шустер. Сам немец довольно скоро погрузился в тренерский маргиналитет, но парню помог раскрыться.

Интересна и его карьера в сборной, где Роберто Карлос завершил выступления после чемпионата мира 2006-го года в возрасте 33 лет и в том же году за "селесао" дебютировал 18-летний Марсело. Это произошло в товарищеском матче против Уэльса 5-го сентября 2006-го года на уже несуществующем лондонском стадионе "Уайт Харт Лейн". Марсело забил мяч в первом матче за сборную, и команда выиграла 2:0.

Главной победы, то есть трофея чемпионата мира, ему не суждено было достичь и виной тому точно был не левый защитник. Интересно, что, несмотря на возраст, представитель его поколения Даниэль Алвес все еще претендует на место в сборной и даже выиграл последнюю Олимпиаду. Однако каждый стареет по-своему графику и Марсело точно не страдает кризисом своего возраста, он невероятно положительный парень. Однажды он на пару с Анхелем Ди Марией взял и выиграл финал Лиги Чемпионов УЕФА. Тогда, в 2014-м году на "Да Луш" в Лиссабоне было Дерби Мадриленьо и сугубо защитный "Атлетико" с 36-й минуты держал победный счет. Держал, потому что его просто гладил «Реал», и делал это фактически вдесятером – травмированный Криштиану Роналду только передвигался по полю, но и в таком виде вытаскивал на себя одного, а порой и двух соперников. И тогда на фланге португальского монстра взяли власть Ди Мария и Марсело. Все вспомнят гол Серхио Рамоса на 90+3 минуте и переход игры в экстра таймы. А там уже мертвые "матрасники" ничего не могли поделать. В первую очередь с левым флангом, которым тогда командовал Марсело и забил один из победоносных голов. Пожалуй, это был момент его наивысшей славы.

С "Реалом" он прощается фирменно – позитив, улыбки. Вовремя уйти – тоже крутой финт в карьере.

Что за ним? Куча надежд и крутые футболисты – Чуаймени, Камавинга, Валверде, другие. Но Марсело – это уже окончание той, еще Криштиану Роналдовской части истории "Реала", просто за ней будет другая, следующая.

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