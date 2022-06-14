СМИ: Лунин останется в Реале на следующий сезон

Украинский кипер Андрей Лунин останется в "Реале" на следующий сезон. Об этом передает Relevo.

В последнее время ходили слухи, что вратарь устал сидеть за спиной Куртуа, а потому сменит команду ради игрового времени. По данным источника, "сливочные" уговорили украинца остаться в качестве второго номера.

Lunin se quedará una temporada más en el Real Madrid, por lo que el club descarta la opción de fichar a Ospina.



El portero ucraniano (23 años) ha acordado con la entidad blanca su continuidad y que no salga cedido.



???? Tiene contrato hasta 2024.



✍️ @AlfredoMatillaG pic.twitter.com/yaWUP6zDmW — Relevo (@relevo) June 14, 2022

Обновление касательно Лунина закрывает слухи о возможном трансфере Оспины в Мадрид, который должен был подменять Куртуа. "Реал", к слову, готов дать Андрею новый контракт.

В прошедшем сезоне Лунин провел четыре матча и пропустил четыре гола.