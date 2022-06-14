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СМИ: Лунин останется в Реале на следующий сезон

Испания
Обновлено
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СМИ: Лунин останется в Реале на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

Украинский кипер Андрей Лунин останется в "Реале" на следующий сезон. Об этом передает Relevo.

В последнее время ходили слухи, что вратарь устал сидеть за спиной Куртуа, а потому сменит команду ради игрового времени. По данным источника, "сливочные" уговорили украинца остаться в качестве второго номера.

Обновление касательно Лунина закрывает слухи о возможном трансфере Оспины в Мадрид, который должен был подменять Куртуа. "Реал", к слову, готов дать Андрею новый контракт.

В прошедшем сезоне Лунин провел четыре матча и пропустил четыре гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2022 в 18:05
Скоріше виявився нікому не потрібний без практики.
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Gdańsk (Гданьск)
14.06.2022 в 17:38
Согласен я или нет с этим Лунина не волнует, и правильно!)) Его выбор, но лучше бы играл регулярно!
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