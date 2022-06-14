Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Лунин останется в Реале на следующий сезон
Согласны с таким решением?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
Украинский кипер Андрей Лунин останется в "Реале" на следующий сезон. Об этом передает Relevo.
В последнее время ходили слухи, что вратарь устал сидеть за спиной Куртуа, а потому сменит команду ради игрового времени. По данным источника, "сливочные" уговорили украинца остаться в качестве второго номера.
Lunin se quedará una temporada más en el Real Madrid, por lo que el club descarta la opción de fichar a Ospina.— Relevo (@relevo) June 14, 2022
El portero ucraniano (23 años) ha acordado con la entidad blanca su continuidad y que no salga cedido.
???? Tiene contrato hasta 2024.
✍️ @AlfredoMatillaG pic.twitter.com/yaWUP6zDmW
Обновление касательно Лунина закрывает слухи о возможном трансфере Оспины в Мадрид, который должен был подменять Куртуа. "Реал", к слову, готов дать Андрею новый контракт.
В прошедшем сезоне Лунин провел четыре матча и пропустил четыре гола.
Популярное сейчас
- Легионер Динамо не хочет возвращаться в киевский клуб
- В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко
- Изменения в правилах, кризис Франции, крутой трансфер Ливерпуля. Главные новости за 13 июня
- Стала известна зарплата Левандовски в случае перехода в Барселону
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО