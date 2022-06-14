Лучший игрок сезона в Барселоне забил лучший гол сезона

Каталонская "Барселона" продолжает подводить итоги сезона и раздавать награды. Был выбран лучший гол кампании.

Награду получил юный испанец Педри, точный удар которого в ворота "Севильи" был назван лучшим (видеообзор матча тут ). Символично, что второе место также за Педри (гол "Галатасараю"). Альба занял третье место (гол "Атлетико").

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???? Ja tenim guanyador del millor gol de la temporada ????



???? @FBS_news — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 14, 2022

Педри ранее был признан лучшим игроком сезона в "Барсе". Его контракт действителен до 2026-го года.