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Лучший игрока сезона в Барселоне забил лучший гол сезона
Испанец собирает награды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" продолжает подводить итоги сезона и раздавать награды. Был выбран лучший гол кампании.
Награду получил юный испанец Педри, точный удар которого в ворота "Севильи" был назван лучшим (видеообзор матча
⚽ ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ⚽— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 14, 2022
???? Ja tenim guanyador del millor gol de la temporada ????
???? @FBS_news
Педри ранее был признан лучшим игроком сезона в "Барсе". Его контракт действителен до 2026-го года.
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