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Лучший игрока сезона в Барселоне забил лучший гол сезона

Испания
(1 голосов)

Испанец собирает награды

Лучший игрока сезона в Барселоне забил лучший гол сезона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" продолжает подводить итоги сезона и раздавать награды. Был выбран лучший гол кампании.

Награду получил юный испанец Педри, точный удар которого в ворота "Севильи" был назван лучшим (видеообзор матча тут). Символично, что второе место также за Педри (гол "Галатасараю"). Альба занял третье место (гол "Атлетико").

Педри ранее был признан лучшим игроком сезона в "Барсе". Его контракт действителен до 2026-го года.

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В статье: Барселона Педри
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Комментарии (1)
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lovepedri69 (Barcelona)
14.06.2022 в 18:05
Мой любимка Педри сделал 2 лучших взятия ворот сезона За это в раздевалке ему должен быть устроен теплый прием, как полагается И Жорди умничка, поддержал юного таланта красивым взятием ворот, но остался позади.
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