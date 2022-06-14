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Лапорта: Суперлига поможет Европе осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию

Испания
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(2 голосов)

Турнир жив

Лапорта: Суперлига поможет Европе осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны", клуба который до сих пор не вышел из Суперлиги, Жоан Лапорта сообщил о готовности к переговорам с УЕФА по проекту одиозного турнира. "Цель – создать самый привлекательный турнир в мире", – приводит его слова Marca.

"На данный момент у нас нет формата проведения Суперлиги – это долгий процесс.

Но этот проект поможет Европе осознать, что существуют клубы-государства, которые влияют на конкуренцию.

Цель – создать самый привлекательный турнир в мире. Есть полная готовность к переговорам с УЕФА. Думаю, что острые углы будут сглажены, будет установлен диалог", – заявил президент "Барселоны".

Напомним, что клубами-государствами считаются "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Первые принадлежат эмиратскому холдингу, а вторые - катарскому.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Манчестер Сити Суперлига ПСЖ
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
14.06.2022 в 20:00
Перес купил Лапорту, вообще не по повесточке барсофанов болтает, которые с детства за ПСЖ
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