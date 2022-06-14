Лапорта: Суперлига поможет Европе осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию

Президент "Барселоны", клуба который до сих пор не вышел из Суперлиги, Жоан Лапорта сообщил о готовности к переговорам с УЕФА по проекту одиозного турнира. "Цель – создать самый привлекательный турнир в мире", – приводит его слова Marca.

"На данный момент у нас нет формата проведения Суперлиги – это долгий процесс.

Но этот проект поможет Европе осознать, что существуют клубы-государства, которые влияют на конкуренцию.

Цель – создать самый привлекательный турнир в мире. Есть полная готовность к переговорам с УЕФА. Думаю, что острые углы будут сглажены, будет установлен диалог", – заявил президент "Барселоны".

Напомним, что клубами-государствами считаются "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Первые принадлежат эмиратскому холдингу, а вторые - катарскому.