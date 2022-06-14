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Лапорта: Суперлига поможет Европе осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию
Турнир жив
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны", клуба который до сих пор не вышел из Суперлиги, Жоан Лапорта сообщил о готовности к переговорам с УЕФА по проекту одиозного турнира. "Цель – создать самый привлекательный турнир в мире", – приводит его слова Marca.
"На данный момент у нас нет формата проведения Суперлиги – это долгий процесс.
Но этот проект поможет Европе осознать, что существуют клубы-государства, которые влияют на конкуренцию.
Цель – создать самый привлекательный турнир в мире. Есть полная готовность к переговорам с УЕФА. Думаю, что острые углы будут сглажены, будет установлен диалог", – заявил президент "Барселоны".
Напомним, что клубами-государствами считаются "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Первые принадлежат эмиратскому холдингу, а вторые - катарскому.
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