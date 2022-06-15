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Награда за победный гол в финале ЛЧ. Реал и Винисиус полностью согласовали новый контракт

Испания
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Клаусула - один миллиард

Награда за победный гол в финале ЛЧ. Реал и Винисиус полностью согласовали новый контракт

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" окончательно согласовал новый контракт с Винисиусом Жуниором. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

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По его данным, сделка будет подписана до лета 2026-го года, а сам бразилец будет получать на уровне главных звезд "сливочных". Сумма отступных в новом контракте - один миллиард евро.

Винисиус играет за "Реал" с лета 2018-го года. Он долго не мог стать основным исполнителем, однако в последней кампании его прорвало - 42 результативных действий (22+20) в 52-х играх. Он забил победный гол в финале Лиги Чемпионов.

Ранее "Реал" объявил о продлении контракта с Модричем.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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