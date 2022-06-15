Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Награда за победный гол в финале ЛЧ. Реал и Винисиус полностью согласовали новый контракт
Клаусула - один миллиард
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" окончательно согласовал новый контракт с Винисиусом Жуниором. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, сделка будет подписана до лета 2026-го года, а сам бразилец будет получать на уровне главных звезд "сливочных". Сумма отступных в новом контракте - один миллиард евро.
Done deal. Real Madrid have reached full agreement with Vinícius Júnior to sign new contract valid until 2026. Four year deal. Here we go. ????⚪️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022
▫️ It’s 100% agreed, announcement in July.
▫️ New salary as of the best paid players.
▫️ New release clause will be €1B. pic.twitter.com/tsuugQMneG
Винисиус играет за "Реал" с лета 2018-го года. Он долго не мог стать основным исполнителем, однако в последней кампании его прорвало - 42 результативных действий (22+20) в 52-х играх. Он забил победный гол в финале Лиги Чемпионов.
Ранее "Реал" объявил о продлении
Популярное сейчас
- Ворскла узнала соперника во второй квалификации Лиги конференций
- УЕФА хочет запустить новый летний турнир - СМИ
- Приближаемся к 40 тыс. ликвидированных россиян. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 14.06
- СМИ: Лунин останется в Реале на следующий сезон
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
Новости по теме
- 19:02 Зарубежные Винисиус не первый успешный бразилец в Реале. Но их история в Белом Мадриде непростая
- 13:58 Зарубежные Кто среди них лучший – прямо очевидно. Объявлена сборная ЛЧ-2021/22
- 14:52 Зарубежные Лунин "конкурирует" с 1-м номером в Галактике, навыки Трента стоили Клоппу ЛЧ. Аудиомнение #146