Награда за победный гол в финале ЛЧ. Реал и Винисиус полностью согласовали новый контракт

"Реал" окончательно согласовал новый контракт с Винисиусом Жуниором. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

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По его данным, сделка будет подписана до лета 2026-го года, а сам бразилец будет получать на уровне главных звезд "сливочных". Сумма отступных в новом контракте - один миллиард евро.

Done deal. Real Madrid have reached full agreement with Vinícius Júnior to sign new contract valid until 2026. Four year deal. Here we go. ????⚪️???????? #RealMadrid



▫️ It’s 100% agreed, announcement in July.

▫️ New salary as of the best paid players.

▫️ New release clause will be €1B. pic.twitter.com/tsuugQMneG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022

Винисиус играет за "Реал" с лета 2018-го года. Он долго не мог стать основным исполнителем, однако в последней кампании его прорвало - 42 результативных действий (22+20) в 52-х играх. Он забил победный гол в финале Лиги Чемпионов.