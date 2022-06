Награда за победный гол в финале ЛЧ. Реал и Винисиус полностью согласовали новый контракт

"Реал" окончательно согласовал новый контракт с Винисиусом Жуниором. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, сделка будет подписана до лета 2026-го года, а сам бразилец будет получать на уровне главных звезд "сливочных". Сумма отступных в новом контракте - один миллиард евро.

Done deal. Real Madrid have reached full agreement with Vinícius Júnior to sign new contract valid until 2026. Four year deal. Here we go. ????⚪️???????? #RealMadrid



▫️ It’s 100% agreed, announcement in July.

▫️ New salary as of the best paid players.

▫️ New release clause will be €1B. pic.twitter.com/tsuugQMneG