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Барса приняла решение не продлевать контракт с Дани Алвесом
Контракт бразильца с каталонцами истекает 30 июня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" прекратит сотрудничество с правым защитником Дани Алвесом.
39-летний бразилец покинет "сине-гранатовых" на правах свободного агента.
Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Алвес хотел продлить соглашение и выступать дальше "Барсы", однако в руководстве клуба решили прекратить сотрудничество с ним. Дани рассматривал возможность краткосрочного контракта, чтобы подготовиться к Чемпионату мира в Катаре.
В нынешнем сезоне Дани Алвес провел за "Барселону" 16 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевых передачи.
Текущее соглашение игрока с каталонцами действует до 30 июня.
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