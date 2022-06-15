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Барса приняла решение не продлевать контракт с Дани Алвесом

Испания
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Контракт бразильца с каталонцами истекает 30 июня

Барса приняла решение не продлевать контракт с Дани Алвесом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Каталонская "Барселона" прекратит сотрудничество с правым защитником Дани Алвесом.

39-летний бразилец покинет "сине-гранатовых" на правах свободного агента.

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Алвес хотел продлить соглашение и выступать дальше "Барсы", однако в руководстве клуба решили прекратить сотрудничество с ним. Дани рассматривал возможность краткосрочного контракта, чтобы подготовиться к Чемпионату мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Дани Алвес провел за "Барселону" 16 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевых передачи.

Текущее соглашение игрока с каталонцами действует до 30 июня.

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В статье: Барселона Дани Алвес
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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