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Насыщенный день в Мальорке: отпустили капитанов, выкупили латераля и продлили экс-хавбека сборной Франции
Решили кадровый вопрос
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
"Мальорка" сегодня устроила настоящий судный день для многих исполнителей.
Так, клуб официально продлил 34-летнего атакующего хава Дани Родригеса и 31-летнего центрального полузащитника Клемана Гренье до 2024 года. Первый в прошлом сезоне был основным, второй - игроком ротации, невзирая на опыт выступлений в сборной Франции.
Также "Киноварь" выкупила у "Штутгарта" за 3 млн евро правого бека Пабло Маффео - он здорово провел минувший чемпионат и наработал на контракт до 2026 года.
В то же время капитаны команды Маноло Рейна и Сальва Севилья официально с "Мальоркой" попрощались. На двоих им аж 75 лет, так что это было ожидаемо.
Напомним, команда Хавьера Агирре сохранила место в элите в самом последнем туре чемпионата-2021/22 благодаря осечке конкурентов из "Гранады".
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