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Атлетико с нового сезона поменяет название стадиона
Спонсорский контракт подошел к концу
Фото: twitter
Испанское издание As сообщает, что мадридский "Атлетико" сменит название домашней арены со следующего сезона.
Это произойдет из-за того, что этим летом до конца подошел 5-летний спонсорский контракт - согласно этому соглашению стадион носил название "Ванда Метрополитано".
По информации источника, китайская Wanda Group уже провела переговоры с руководством "матрасников" и сообщила, что контракт продлен не будет.
В состоянии "Атлетико" даже рады такому решению, так как хотят получить с нового соглашения больший доход. В свою очередь Wanda Group выплатила мадридскому клубу 50 млн. евро за 5 лет.
Прошлым стадионом "Атлетико" был "Висенте Кальдерон", на котором команда выступала с 1966 по 2017 год.
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