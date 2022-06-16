Атлетико с нового сезона поменяет название стадиона

Испанское издание As сообщает, что мадридский "Атлетико" сменит название домашней арены со следующего сезона.

Это произойдет из-за того, что этим летом до конца подошел 5-летний спонсорский контракт - согласно этому соглашению стадион носил название "Ванда Метрополитано".

По информации источника, китайская Wanda Group уже провела переговоры с руководством "матрасников" и сообщила, что контракт продлен не будет.

В состоянии "Атлетико" даже рады такому решению, так как хотят получить с нового соглашения больший доход. В свою очередь Wanda Group выплатила мадридскому клубу 50 млн. евро за 5 лет.

Прошлым стадионом "Атлетико" был "Висенте Кальдерон", на котором команда выступала с 1966 по 2017 год.