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Атлетико с нового сезона поменяет название стадиона

Испания
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Спонсорский контракт подошел к концу

Атлетико с нового сезона поменяет название стадиона

Фото: twitter

Новина українською

Испанское издание As сообщает, что мадридский "Атлетико" сменит название домашней арены со следующего сезона.

Это произойдет из-за того, что этим летом до конца подошел 5-летний спонсорский контракт - согласно этому соглашению стадион носил название "Ванда Метрополитано".

По информации источника, китайская Wanda Group уже провела переговоры с руководством "матрасников" и сообщила, что контракт продлен не будет.

В состоянии "Атлетико" даже рады такому решению, так как хотят получить с нового соглашения больший доход. В свою очередь Wanda Group выплатила мадридскому клубу 50 млн. евро за 5 лет.

Прошлым стадионом "Атлетико" был "Висенте Кальдерон", на котором команда выступала с 1966 по 2017 год.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ванда Метрополитано
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Источник:
Football Espana

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