Ювентус в выкупе не заинтересован. Мората вернется в Ла Лигу

Этим летом заканчивается срок аренды Альваро Мораты в "Ювентусе". Стала известна его дальнейшая судьба.

По данным Фабрицио Романо, форвард сборной Испании вернется в мадридский "Атлетико". "Юве" не планирует активировать опцию выкупа за 35 миллионов евро.

Álvaro Morata returns to Atletico Madrid. No agreement with Juventus as things stand, Morata wants to feel important and he’s now coming back at Atléti. ???????????? #transfers



Buy option won’t be triggered, the decision has been made. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022

Мората два года провел в аренде, отыграв за это период 92 матча, забив 32 гола и отдав 21 голевую передачу. С титулами дела обстоят хуже - всего один кубок Италии.

Стоит отметить, что у "Атлетико" нет дефицита форвардов. Сейчас под крылом у Симеоне находятся Гризманн, Феликс, Кунья и Корреа.