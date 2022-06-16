Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус в выкупе не заинтересован. Мората вернется в Ла Лигу
Симеоне ждет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Этим летом заканчивается срок аренды Альваро Мораты в "Ювентусе". Стала известна его дальнейшая судьба.
По данным Фабрицио Романо, форвард сборной Испании вернется в мадридский "Атлетико". "Юве" не планирует активировать опцию выкупа за 35 миллионов евро.
Álvaro Morata returns to Atletico Madrid. No agreement with Juventus as things stand, Morata wants to feel important and he’s now coming back at Atléti. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022
Buy option won’t be triggered, the decision has been made.
Мората два года провел в аренде, отыграв за это период 92 матча, забив 32 гола и отдав 21 голевую передачу. С титулами дела обстоят хуже - всего один кубок Италии.
Стоит отметить, что у "Атлетико" нет дефицита форвардов. Сейчас под крылом у Симеоне находятся Гризманн, Феликс, Кунья и Корреа.
Популярное сейчас
- “Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Страшные цифры. Арахамия сообщил, сколько украинских воинов ежедневно погибает на Донбассе
- Реал официально объявил об уходе легендарного защитника
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов