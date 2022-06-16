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Ювентус в выкупе не заинтересован. Мората вернется в Ла Лигу

Испания
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Симеоне ждет

Ювентус в выкупе не заинтересован. Мората вернется в Ла Лигу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом заканчивается срок аренды Альваро Мораты в "Ювентусе". Стала известна его дальнейшая судьба.

По данным Фабрицио Романо, форвард сборной Испании вернется в мадридский "Атлетико". "Юве" не планирует активировать опцию выкупа за 35 миллионов евро.

Мората два года провел в аренде, отыграв за это период 92 матча, забив 32 гола и отдав 21 голевую передачу. С титулами дела обстоят хуже - всего один кубок Италии.

Стоит отметить, что у "Атлетико" нет дефицита форвардов. Сейчас под крылом у Симеоне находятся Гризманн, Феликс, Кунья и Корреа.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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