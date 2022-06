Ювентус в выкупе не заинтересован. Мората вернется в Ла Лигу

Этим летом заканчивается срок аренды Альваро Мораты в "Ювентусе". Стала известна его дальнейшая судьба.

По данным Фабрицио Романо, форвард сборной Испании вернется в мадридский "Атлетико". "Юве" не планирует активировать опцию выкупа за 35 миллионов евро.

Álvaro Morata returns to Atletico Madrid. No agreement with Juventus as things stand, Morata wants to feel important and he’s now coming back at Atléti. ???????????? #transfers



Buy option won’t be triggered, the decision has been made.