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Реал включил в список легенд Иско, Бэйла и Марсело

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Взяли по 5 ЛЧ каждый

Реал включил в список легенд Иско, Бэйла и Марсело

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мадридский "Реал" сделал обновление в своем списке клубных легенд.

"Сливочные" включили в список Марсело, Иско и Гарета Бейла в зал Славы королевского клуба. Все трое игрока покинули мадридский клуб этим летом в качестве свободных агентов.

Уэльский и испанский полузащитники выиграли в футболке "Реала" по 5 Лиг чемпионов.

А бразильский защитник вообще выиграл 25 трофеев в составе мадридцев и стал самым титулованным игроком в истории клуба.

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В статье: Гарет Бэйл Марсело Иско Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid

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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
16.06.2022 в 23:17
Кто-то берёт, а кто-то и выигрывает.
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