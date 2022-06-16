Реал включил в список легенд Иско, Бэйла и Марсело

Мадридский "Реал" сделал обновление в своем списке клубных легенд.

"Сливочные" включили в список Марсело, Иско и Гарета Бейла в зал Славы королевского клуба. Все трое игрока покинули мадридский клуб этим летом в качестве свободных агентов.

Уэльский и испанский полузащитники выиграли в футболке "Реала" по 5 Лиг чемпионов.

А бразильский защитник вообще выиграл 25 трофеев в составе мадридцев и стал самым титулованным игроком в истории клуба.