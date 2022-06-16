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Реал включил в список легенд Иско, Бэйла и Марсело
Взяли по 5 ЛЧ каждый
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" сделал обновление в своем списке клубных легенд.
"Сливочные" включили в список Марсело, Иско и Гарета Бейла в зал Славы королевского клуба. Все трое игрока покинули мадридский клуб этим летом в качестве свободных агентов.
Уэльский и испанский полузащитники выиграли в футболке "Реала" по 5 Лиг чемпионов.
А бразильский защитник вообще выиграл 25 трофеев в составе мадридцев и стал самым титулованным игроком в истории клуба.
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Источник:Real Madrid
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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
16.06.2022 в 23:17
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