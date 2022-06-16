  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Чуамени отказался от вдвое большего предложения ПСЖ ради Реала - Marca
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чуамени отказался от вдвое большего предложения ПСЖ ради Реала - Marca

Испания
(1 голосов)

Не Мбаппе

Чуамени отказался от вдвое большего предложения ПСЖ ради Реала - Marca

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

Новина українською

"ПСЖ" соблазнял опорного хавбека Орельена Чуамени огромными деньгами, но, в отличие от истории с Килианом Мбаппе, потерпел неудачу.

Как сообщает Marca, Париж предлагал 22-летнему французу 12 млн евро чистыми в сезон, тогда как в "Реале" сулили 6-7 млн в зависимости от бонусов.

Боссы "Монако" не давили на игрока и были готовы продать его в любой из грандов, и все же Чуамени выбрал Мадрид, с которым ранее достиг устной договоренности.

Напомним, за игрока сборной Франции "Сливочные" заплатили 80 млн евро сразу, плюс еще 20 млн заложены в сделку в качестве возможных бонусов. В прошлом сезоне Орельен забил 5 голов в 50 матчах за монегасков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Орельен Чуамени
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде