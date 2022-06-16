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Чуамени отказался от вдвое большего предложения ПСЖ ради Реала - Marca
Не Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid
"ПСЖ" соблазнял опорного хавбека Орельена Чуамени огромными деньгами, но, в отличие от истории с Килианом Мбаппе, потерпел неудачу.
Как сообщает Marca, Париж предлагал 22-летнему французу 12 млн евро чистыми в сезон, тогда как в "Реале" сулили 6-7 млн в зависимости от бонусов.
Боссы "Монако" не давили на игрока и были готовы продать его в любой из грандов, и все же Чуамени выбрал Мадрид, с которым ранее достиг устной договоренности.
Напомним, за игрока сборной Франции "Сливочные" заплатили 80 млн евро сразу, плюс еще 20 млн заложены в сделку в качестве возможных бонусов. В прошлом сезоне Орельен забил 5 голов в 50 матчах за монегасков.
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