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Нападающий Динамо может оказаться в Малаге

Испания
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Игрок ищет себе новый клуб

Нападающий Динамо может оказаться в Малаге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский форвард "Динамо" Франц Соль. Который провел прошлый сезон в аренде за "Эйбар", заинтересовал "Малагу".

Как сообщают испанские СМИ, "анчоусы" рассчитывают подписать испанца летом. Пока договоренности еще нет, однако известно, что Соль не планирует возвращаться в киевский клуб.

"Малага" может заплатить за переход испанца больше 500 000 евро. Кроме этого, клубу придется выдержать конкуренцию среди других клубов Сегунды.

В прошлом сезоне Соль провел 28 матчей за "Эйбар" и забил 5 голов. Его цена составляет 1 млн. евро, согласно данным сайта Transfermarkt.

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В статье: Динамо (Киев) Малага (Испания) Фран Соль
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Источник:
Radio Marca Málaga

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