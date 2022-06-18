Нападающий Динамо может оказаться в Малаге

Испанский форвард "Динамо" Франц Соль. Который провел прошлый сезон в аренде за "Эйбар", заинтересовал "Малагу".

Как сообщают испанские СМИ, "анчоусы" рассчитывают подписать испанца летом. Пока договоренности еще нет, однако известно, что Соль не планирует возвращаться в киевский клуб.

"Малага" может заплатить за переход испанца больше 500 000 евро. Кроме этого, клубу придется выдержать конкуренцию среди других клубов Сегунды.

В прошлом сезоне Соль провел 28 матчей за "Эйбар" и забил 5 голов. Его цена составляет 1 млн. евро, согласно данным сайта Transfermarkt.