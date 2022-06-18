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Нападающий Динамо может оказаться в Малаге
Игрок ищет себе новый клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский форвард "Динамо" Франц Соль. Который провел прошлый сезон в аренде за "Эйбар", заинтересовал "Малагу".
Как сообщают испанские СМИ, "анчоусы" рассчитывают подписать испанца летом. Пока договоренности еще нет, однако известно, что Соль не планирует возвращаться в киевский клуб.
"Малага" может заплатить за переход испанца больше 500 000 евро. Кроме этого, клубу придется выдержать конкуренцию среди других клубов Сегунды.
В прошлом сезоне Соль провел 28 матчей за "Эйбар" и забил 5 голов. Его цена составляет 1 млн. евро, согласно данным сайта Transfermarkt.
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