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Лидер Боруссии Дортмунд Аксель Витсель перейдет в Атлетико Мадрид
Бельгиец был близок к трансферу в Марсель
Фото: twitter Axel Witsel
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель предпочел перейти в "Атлетико Мадрид". Как сообщает RTBF, игрок присоединится к испанской команде на правах свободного агента по окончании его контракта с "Дортмундом" этим летом.
Ранее главным претендентом на лидера сборной Бельгии считался марсельский "Олимпик", планировавший заменить Витселем ушедшего в "Астон Виллу" опорника Бубакара Камара. Французский клуб предложил Акселю двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Витсель перешел в "Боруссию" летом 2018 года из "Тяньцзинь Тяньхай" за 20 миллионов евро. До этого он перешел в китайский клуб из "Зенита" за идентичную сумму. Также Аксель играл за лиссабонскую "Бенфику" и льежский "Стандард".
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