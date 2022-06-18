Лидер Боруссии Дортмунд Аксель Витсель перейдет в Атлетико Мадрид

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель предпочел перейти в "Атлетико Мадрид". Как сообщает RTBF, игрок присоединится к испанской команде на правах свободного агента по окончании его контракта с "Дортмундом" этим летом.

Ранее главным претендентом на лидера сборной Бельгии считался марсельский "Олимпик", планировавший заменить Витселем ушедшего в "Астон Виллу" опорника Бубакара Камара. Французский клуб предложил Акселю двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Витсель перешел в "Боруссию" летом 2018 года из "Тяньцзинь Тяньхай" за 20 миллионов евро. До этого он перешел в китайский клуб из "Зенита" за идентичную сумму. Также Аксель играл за лиссабонскую "Бенфику" и льежский "Стандард".