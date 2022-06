"Вы не представляете, как он отбирает мячи": вся правда про супердорогого новичка Реала

Орельен Чуамени вырос, наблюдая за тщетными попытками своего отца Фернана пробиться в профессионалы. Футбол всегда был частью их жизни.

Вообще у новичка "Реала" камерунские корни, но, если честно, шансов выступать за историческую родину у него не было - слишком талантлив. После Дрогба и Обамеянга Франция следит за этим очень пристально.

В детстве тренеры ставили Чуамени в нападение, и Орельен давил соперников мощной физикой, но уже в 14-15 лет отошел на нынешнюю позицию опорного хавбека; вскоре стал капитаном "Бордо" U-17. Его лидерские качества не вызывали вопросов ни у тренеров, ни у партнеров.

В 2017 году Чуамени был кэпом "Бордо" U-19, который выиграл чемпионат Франции. В той команде также засветились бек "Севильи" Жюль Кунде и мотор "Сент-Этьена" Зайду Юссуф.

Чемпионский "Бордо" U-19. Фото - Girondins4ever.com

Еще через год Орельена заиграли за основу жирондинцев - Густаво Пойет доверил юноше матч квалификации Лиги Европы против "Вентспилса".

У руля "Бордо" Пойет тогда не задержался - клуб уже вовсю затягивало в водоворот кризиса, который в итоге закончился банкротством. Но Чуамени какое дело? Он просто выходил и играл.

После первого же сезона на "Матмют Атлантик" юниор "набегал" на интерес от "Интера", но, посоветовавшись с отцом, решил подождать. Только отыграв за "Бордо" еще полгода Чуамени дал добро на переезд - и не за границу, а в "Монако", чтоб не погореть на адаптации.

Зимой 2020-го на балансе монегасков состояло 77 (!) профессиональных игроков, и это не было легко. На один бриллиант приходилось по 5-6 слабаков - поди пробейся! У Чуамени вышло благодаря упорному труду - его заметили и взяли под крыло спортдир Пол Митчелл и президент "Монако" Олег Петров:

Поговаривают, что именно успех Чуамени сохранил для англичанина кресло зимой, когда результаты "Монако" обвалились. Уже после 90 минут в финале Лиги Наций с Испанией (2:1) стало ясно, что Орельен уйдет за очень большую сумму, и Рыболовлеву это льстило.

Когда партнеры подошли его поздравлять после дебюта с "Вентспилсом", Чуамени лишь покачал головой - мол, ребята, это только начало.

Уверенность в себе у француза зашкаливает. Он был аномально спокоен, переходя в "Монако"; без нервов дебютировал за сборную; по окончании сезона-2021/22 не изображал скромника:

Такая самооценка может стать проблемой, если его надолго посадить в запас. С другой стороны, Чуамени делает все, чтобы там не оказаться. Он умен, посещал пары в университете; по словам Петрова, уже в 19 лет свободно владел английским.

На презентации в "Реале" уроженец Руана отвечал по-испански лучше, чем Бэйл после 8 лет в Мадриде, умиляя присутствующих местными кастильскими диалектизмами. Даже Флорентино Перес не сдержался:

Чуамени точно умеет расположить к себе. А еще он по-прежнему близок с папой. Однажды на матче "Монако" тот прямо с трибун крикнул сыну, что он "играет банально". Исправляя это Орельен подсел на видеонарезки Поля Погба и Кевина де Брюйне - ищет для себя новые движения.

L’Equipe уверена, что именно родители держат Чуамени обеими ногами на земле, и быстро разрывать этот контакт в Мадриде опасно.

Тем более, без папы сделки с "Реалом" могло и не быть. Это он посоветовал сыну отказаться от вдвое большей зарплаты в "ПСЖ", чтобы "войти в историю". Эдакий Мбаппе наоборот.

Как и большинство французских хавбеков нового поколения Чуамени способен играть и чистого опорника, и бокс-ту-бокса без потери в качестве.

Чаще всего в "Монако" он бегал волнореза в схеме 4-2-3-1, но примерно 25-30% матчей также провел и в более широкой роли центрального хавбека в формации 3-4-3. И в обоих ипостасях впечатлял скаутов эффективностью в обороне.

Тепловая карта Чуамени по итогам сезона-2021/22. Графика: theathletic.com

Лучше всего у Орельена прокачаны верховые единоборства, перехваты и подборы ничейных мячей. При этом действует новичок "Реала" невероятно интенсивно, изматывая оппонентов постоянным навязыванием борьбы.

Выдерживают не все - в 36% случаев соперники теряют мяч в течение 5 секунд после попытки отбора от француза. Так умеют лишь 10% полузащитников в Европе.

Рост 188 см обеспечил Чуамени не только выигранный верх и голы после подач, но и длиннющие ноги. Новичок "Реала" бесподобен в подкатах и покрывает почти все поле, часто атакуя соперников из "слепой" зоны. Гус Пойет балдел от этого еще три года назад:

Статистика Чуамени в сезоне-2021/22. Графика: theathletic.com

Перед уходом в "Реал" Чуамени был лучшим во Франции по количеству перехватов на тысячу касаний соперников. За это пресса называла Орельена "ЧуаНголо".

Атакующие таланты француза не так ярко выражены, но он крайне опасен при стандартах в штрафной, а еще мощно бьет с любого расстояния. Уже в 22-28 метрах от ворот его правую надо накрывать.

Пасы вразрез начали появляться в арсенале Чуамени сравнительно недавно и здесь еще есть куда стремиться. В схеме "Монако" его главный хлеб - просто принять мяч и быстро продвинуть вперед через пас или - реже - ведение.

Еще важный момент - Орельен привык играть много. В двух последних чемпионатах он набегал 5992 минуты - это 5-й показатель в Европе в категории U-23. У Чуамени не было ни единой травмы; также при всей своей жесткости он ни разу не получал прямые красные карточки.

Прямо сейчас Мадрид на вершине и любая его критика выглядит святотатством, но давайте начистоту - у него короткая лавка.

Трио Модрич - Каземиро - Кроос вытащило весь сезон при том, что хорвату уже 36 лет. Это нужно аккуратно менять, и самая очевидная роль Чуамени в ближайшем будущем - разгружать Каземиро. В прошлом сезоне в этой роли "Сливочные" пробовали Эдуардо Камавингу пока не обнаружили, что он гораздо полезнее как дублер Модрича.

В основной состав "Реала" Чуамени прямо сейчас может попасть только в результате форс-мажора - например, кто-то получит травму, или резко ускорится физический спад Тони Крооса. Пока он не катастрофичен.

Также Орельен точно будет полезен в матчах, где придется много прессинговать - на пространстве он машина, и в паре с Феде Вальверде они способны сломать игру кому-угодно.

Во Франции пишут, мол, Чуамени даст Анчелотти опцию с переходом на игру в два опорника, но это маловероятно. "Реал" уже очень давно использует 4-3-3, и все попытки экспериментов у Анчелотти проваливались. Чуамени будет или шестеркой (Каземиро), или восьмеркой, но для роли Крооса ему надо подтянуть атакующую работу. В "Реале" центрхавы пасуют не ближнему, а на гол.

Первый сезон будет, скорее, притирочным - посмотрим, куда эволюционирует Чуамени и как скажется на нем неминуемое сокращение игрового времени. Ну, а дальше жара - смена поколений. Пока в центре поля "Реала" вырисовывается тройка Чуамени - Вальверде/Себальос - Камавинга, но это очень размытый прогноз.

Мадрид не так давно уже покупал хавбека типажа Орельена - помните Матео Ковачича? "Старики" его съели и не заметили. То же произошло и с Маркосом Льоренте, Мартином Эдегором.

Fede Valverde????:



"The toughest rivals who drove me most crazy on the pitch? That’s Luka Modrić, Casemiro and Toni Kroos during the training sessions.” #RMFC pic.twitter.com/SM6PFCmR7K