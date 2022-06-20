Жирона вернулась в Примеру. Сезон в Испании официально завершен

"Жирона" в гостях разобралась с "Тенерифе" (3:1) и завоевала последнюю, третью попытку в Примеру.

Каталонцы принадлежат шейхам из City Group, что обеспечило команде солидную комплектацию как для Сегунды - за "Жирону" играют бывший уругвайский сборник Кристиан Стуани, экс-игрок "Сити" Алейш Гарсия, ветеран "Эспаньола" Виктор Санчес; здесь же год набирался опыта талант "Вильярреала" Алекс Баэна.

На бумаге такой состав должен был сносить небогатый "Тенерифе", но на практике бой получился серьезный - гости дожали соперника лишь в конце второго тайма.

Для "Жироны" это будет второй в истории заход в Примеру - ранее она выступала в элите только в 2017-19 годах.

Напомним, с первых двух мест в элиту поднялись "Альмерия" и "Вальядолид". Из Примеры в Сегунду вылетели "Гранада", "Леванте" и "Алавес".