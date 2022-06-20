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Жирона вернулась в Примеру. Сезон в Испании официально завершен

Испания
(1 голосов)

Плей-офф Сегунды закончился поражением "Тенерифе"

Жирона вернулась в Примеру. Сезон в Испании официально завершен

Фото: twitter.com/gironafc

Новина українською

"Жирона" в гостях разобралась с "Тенерифе" (3:1) и завоевала последнюю, третью попытку в Примеру.

Каталонцы принадлежат шейхам из City Group, что обеспечило команде солидную комплектацию как для Сегунды - за "Жирону" играют бывший уругвайский сборник Кристиан Стуани, экс-игрок "Сити" Алейш Гарсия, ветеран "Эспаньола" Виктор Санчес; здесь же год набирался опыта талант "Вильярреала" Алекс Баэна.

На бумаге такой состав должен был сносить небогатый "Тенерифе", но на практике бой получился серьезный - гости дожали соперника лишь в конце второго тайма.

Для "Жироны" это будет второй в истории заход в Примеру - ранее она выступала в элите только в 2017-19 годах.

Напомним, с первых двух мест в элиту поднялись "Альмерия" и "Вальядолид". Из Примеры в Сегунду вылетели "Гранада", "Леванте" и "Алавес".

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В статье: Жирона Тенерифе
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
20.06.2022 в 00:45
Уявіть як Ейбар "кусає лікті": в останньому турі програли глухому аутсайдеру, втратили перше місце, і не вийшли в Прімеру навіть через стикові матчі.
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