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Жирона вернулась в Примеру. Сезон в Испании официально завершен
Плей-офф Сегунды закончился поражением "Тенерифе"
Фото: twitter.com/gironafc
"Жирона" в гостях разобралась с "Тенерифе" (3:1) и завоевала последнюю, третью попытку в Примеру.
Каталонцы принадлежат шейхам из City Group, что обеспечило команде солидную комплектацию как для Сегунды - за "Жирону" играют бывший уругвайский сборник Кристиан Стуани, экс-игрок "Сити" Алейш Гарсия, ветеран "Эспаньола" Виктор Санчес; здесь же год набирался опыта талант "Вильярреала" Алекс Баэна.
На бумаге такой состав должен был сносить небогатый "Тенерифе", но на практике бой получился серьезный - гости дожали соперника лишь в конце второго тайма.
Для "Жироны" это будет второй в истории заход в Примеру - ранее она выступала в элите только в 2017-19 годах.
Напомним, с первых двух мест в элиту поднялись "Альмерия" и "Вальядолид". Из Примеры в Сегунду вылетели "Гранада", "Леванте" и "Алавес".
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