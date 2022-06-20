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Украли часы и ранили брата. Хавбек сборной Испании подвергся нападению
Неудачный отпуск для футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неприятный инцидент случился с полузащитником "РБ Лейпцига" и сборной Испании Дани Ольмо во время его отпуска на родине.
24-летний футболист отдыхал в Валенсии вместе с братом, где стал жертвой ограбления. Как сообщает Las Provincias, нападение произошло, когда Ольмо и брат выходили из парикмахерской.
Двое мужчин уже поджидали спортсмена у выхода. Они набросились на испанца, отобрав роскошные часы Rolex стоимостью в 30 тысяч евро. Брат Даниэля попытался помешать злоумышленникам, в результате чего был ранен.
Другие обстоятельства ограбления пока что не сообщаются.
В минувшем сезоне Ольмо провел 31 матч за "красных быков", в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
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