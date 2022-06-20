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Украли часы и ранили брата. Хавбек сборной Испании подвергся нападению

Испания
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Неудачный отпуск для футболиста

Украли часы и ранили брата. Хавбек сборной Испании подвергся нападению

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Неприятный инцидент случился с полузащитником "РБ Лейпцига" и сборной Испании Дани Ольмо во время его отпуска на родине.

24-летний футболист отдыхал в Валенсии вместе с братом, где стал жертвой ограбления. Как сообщает Las Provincias, нападение произошло, когда Ольмо и брат выходили из парикмахерской.

Двое мужчин уже поджидали спортсмена у выхода. Они набросились на испанца, отобрав роскошные часы Rolex стоимостью в 30 тысяч евро. Брат Даниэля попытался помешать злоумышленникам, в результате чего был ранен.

Другие обстоятельства ограбления пока что не сообщаются.

В минувшем сезоне Ольмо провел 31 матч за "красных быков", в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Испания РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
Las Provincias

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