Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Сосьедад планирует выкупить контракт бразильского полузащитника у ПСЖ
Испанский клуб доволен игрой хавбека
Рафинья
"Реал Сосьедад" планирует выкупить контракт Рафиньи Алькантары у "ПСЖ". Об этом стало известно из информации издания Marca.
Руководство испанского клуба довольно игрой 29-летнего бразильца. Напомним, что Рафинья вторую часть прошлого сезона на правах аренды выступал за "Реал Сосьедад".
Контракт Рафиньи с "ПСЖ" рассчитан до лета 2023 года, но парижане готовы отпустить хавбека за пять миллионов евро.
В прошлом сезоне Рафинья сыграл 20 матчей, в которых отличился забитым мячом.
Популярное сейчас
- ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области
- Очевидцы сообщают о многих взрывах на острове Змеиный
- Интерес к Забарному из АПЛ, торги по Додо, потери ПФЛ. Главные новости за 19 июня
- СМИ: Малага проявляет интерес к атакующему легионеру Динамо
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню