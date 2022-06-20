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Реал Сосьедад планирует выкупить контракт бразильского полузащитника у ПСЖ

Испания
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Испанский клуб доволен игрой хавбека

Реал Сосьедад планирует выкупить контракт бразильского полузащитника у ПСЖ

Рафинья

Новина українською

"Реал Сосьедад" планирует выкупить контракт Рафиньи Алькантары у "ПСЖ". Об этом стало известно из информации издания Marca.

Руководство испанского клуба довольно игрой 29-летнего бразильца. Напомним, что Рафинья вторую часть прошлого сезона на правах аренды выступал за "Реал Сосьедад".

Контракт Рафиньи с "ПСЖ" рассчитан до лета 2023 года, но парижане готовы отпустить хавбека за пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Рафинья сыграл 20 матчей, в которых отличился забитым мячом.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Рафинья Алькантара ПСЖ
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Источник:
Marca

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