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СМИ: Испанский клуб договорился об аренде легионера Динамо
Вряд ли Луческу на него рассчитывал
Фото: CD Tenerife
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль отправится в очередную аренду. Об этом передает AS.
Как и сообщалось ранее, его новым коллективом станет испанская "Малага". Клуб арендует нападающего на один сезон, прописав при этом опцию выкупа.
Fran Sol dio el "sí quiero" al Málaga— LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) June 21, 2022
https://t.co/NWAhmKwt2Z pic.twitter.com/tJ6M7Mkw35
Два последних сезона Соль провел вне "Динамо" - его арендовали "Эйбар" и "Тенерифе". В составе первых он забил пять голов (33 поединка), за вторых отличился десять раз (40 поединков).
Контракт Соля с "Динамо" действителен до зимы 2023-го года.
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