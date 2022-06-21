  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Испанский клуб договорился об аренде легионера Динамо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Испанский клуб договорился об аренде легионера Динамо

Испания
(1 голосов)

Вряд ли Луческу на него рассчитывал

СМИ: Испанский клуб договорился об аренде легионера Динамо

Фото: CD Tenerife

UA-Футбол
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль отправится в очередную аренду. Об этом передает AS.

Как и сообщалось ранее, его новым коллективом станет испанская "Малага". Клуб арендует нападающего на один сезон, прописав при этом опцию выкупа.

Два последних сезона Соль провел вне "Динамо" - его арендовали "Эйбар" и "Тенерифе". В составе первых он забил пять голов (33 поединка), за вторых отличился десять раз (40 поединков).

Контракт Соля с "Динамо" действителен до зимы 2023-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Малага Фран Соль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде