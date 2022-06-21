СМИ: Испанский клуб договорился об аренде легионера Динамо

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль отправится в очередную аренду. Об этом передает AS.

Как и сообщалось ранее, его новым коллективом станет испанская "Малага". Клуб арендует нападающего на один сезон, прописав при этом опцию выкупа.

Fran Sol dio el "sí quiero" al Málaga

https://t.co/NWAhmKwt2Z pic.twitter.com/tJ6M7Mkw35 — LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) June 21, 2022

Два последних сезона Соль провел вне "Динамо" - его арендовали "Эйбар" и "Тенерифе". В составе первых он забил пять голов (33 поединка), за вторых отличился десять раз (40 поединков).

Контракт Соля с "Динамо" действителен до зимы 2023-го года.