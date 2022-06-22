Новый Неймар? Реал и Барселона следят за 15-летним бразильцем

15-летний талант школы "Палмейраса" Эндрик привлек внимание "Реала" и "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

Парень считается одним из самых перспективных игроков Бразилии в своем возрасте. В 109 матчах за детские команды "Палмейраса" он наколотил 80 голов.

На днях Эндрик дебютировал в команде U-17 и сходу отметился дублем в матче Кубка Бразилии против "Васку да Гама" (4:1). После этого клуб решил предложить ему профессиональный контракт, не дожидаясь 16-летия.

Ожидается, что еще до конца года Эндрик дебютирует в первой команде "Палмейраса", а это даже для Бразилии событие незаурядное.

Для "Реала" и "Барсы" конкуренция за юных кудесников мяча уже обычное дело. Робиньо, Неймар, Винисиус и многие другие попадали под радары европейцев еще детьми.