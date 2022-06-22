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Экс-кандидат в президенты Барселоны: Ни Левандовский, ни Кунде, ни Бернарду Силва не придут

Испания
(1 голосов)

Не будет даже Рафиньи

Экс-кандидат в президенты Барселоны: Ни Левандовский, ни Кунде, ни Бернарду Силва не придут

Коллаж: mundodeportivo.com

Новина українською

Бывший кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейша жестко наехал на Жоана Лапорту, намекнув, что вся шумиха вокруг летних подписаний "Кулес" - ложь:

"Вы же знаете, что не будет ни Левандовского, ни Кунде, ни Рафиньи, ни Бернарду Силвы. Вы же это знаете, правда?"

Когда Cadena Cope позвонила Фрейше, чтобы уточнить, что именно он имел ввиду, Тони еще раз повторил тезис о лжи нынешних боссов каталонцев:

"Нагло продается дым, который противоречит реальности, и я не вижу другого выбора, кроме как предупредить людей, что ничего не произойдет. Я бы очень хотел, чтобы произошло, но это невозможно".

Прав Фрейша или нет - узнаем уже довольно скоро. Выглядит так, что у "Барселоны" действительно более глубокие проблемы, чем пытается изобразить Лапорта. В феврале суммарные долги клубы оценивались в 1,173 млрд евро.

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В статье: Роберт Левандовский Жоан Лапорта Барселона Бернарду Силва Тони Фрейша Жюль Кунде
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.06.2022 в 23:40
Тони, иди за русским кораблём!
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Dr. House (Поділля)
22.06.2022 в 23:40
А що скаже позаштатний кореспондент Мундо-Алєніо із Шепетівки?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.06.2022 в 23:41
Это и так понятно, что даже если один из них перейдёт, то будет чудо.
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