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Реал с Альмерией, Барселона с Райо и Атлетико с с Хетафе – стало известно кто с кем сыграет в первом туре Ла лиги

Испания
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Сезон начнется спокойно

Реал с Альмерией, Барселона с Райо и Атлетико с с Хетафе – стало известно кто с кем сыграет в первом туре Ла лиги

Фото: скриншот

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Ла Лига опубликовала список матчей первого тура Ла Лиги сезона 22/23. Чемпионат стартует 14 августа.

Полный список встреч выглядит следующим образом:

  • "Атлетик" Бильбао – "Мальорка";
  • "Барселона" – "Райо Вальекано";
  • "Реал Бетис" – "Эльче";
  • "Сельта" – "Эспаньол";
  • "Кадис" – "Реал Сосьедад";
  • "Осасуна" – "Севилья";
  • "Альмерия" – "Реал" Мадрид;
  • "Хетафе" – "Атлетико" Мадрид;
  • "Реал Вальядолид" – "Вильярреал";
  • "Валенсия" – "Жирона".
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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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