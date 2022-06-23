Испания
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Реал с Альмерией, Барселона с Райо и Атлетико с с Хетафе – стало известно кто с кем сыграет в первом туре Ла лиги
Сезон начнется спокойно
Фото: скриншот
Ла Лига опубликовала список матчей первого тура Ла Лиги сезона 22/23. Чемпионат стартует 14 августа.
Полный список встреч выглядит следующим образом:
- "Атлетик" Бильбао – "Мальорка";
- "Барселона" – "Райо Вальекано";
- "Реал Бетис" – "Эльче";
- "Сельта" – "Эспаньол";
- "Кадис" – "Реал Сосьедад";
- "Осасуна" – "Севилья";
- "Альмерия" – "Реал" Мадрид;
- "Хетафе" – "Атлетико" Мадрид;
- "Реал Вальядолид" – "Вильярреал";
- "Валенсия" – "Жирона".
The opening round of fixtures in La Liga 2022-23. pic.twitter.com/wy18BwoycC— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) June 23, 2022
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