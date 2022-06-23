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Класико состоятся 16 октября и 19 марта. Мадридское дерби – 18 сентября и 26 февраля

Испания
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Опубликован календарь Примеры на следующий сезон

Класико состоятся 16 октября и 19 марта. Мадридское дерби – 18 сентября и 26 февраля

Фото: laliga.com

Новина українською

Федерация футбола Испании опубликовала расписание чемпионата Испании на сезон-2022/23. Ла Лига стартует 14 августа 2022 года и завершиться 4 июня 2023 года.

"Реал" примет "Барселону" 16 октября ( в 9-м туре) и выступит у нее в гостях 19 марта (в 26-м туре).

Мадридские дерби с участием "Реала" и "Атлетико" назначены на 18 сентября (6-й тур) и 26 февраля (23-й тур). "Барселона" встретится с "Атлетико" 8 января (16-й тур) и 23 апреля (30-й тур).

В Каталонском дерби против "Эспаньола" "Барса" сыграет 31 декабря (15-й тур) и 14 мая (34-й тур).

Севильское дерби пройдет 6 ноября дома у "Бетиса" (13-й тур) и 21 мая у "Севильи" (35-й тур).

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Источник:
rfef.es

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