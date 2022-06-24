Реал возвращает флангового защитника из Фиорентины

Правый защитник Альваро Одриосола начнет следующий сезон в мадридском "Реале".

Как утверждает Marca, это решение принял Карло Анчелотти, который желает иметь на всех позициях по двух исполнителей. В сезоне-2021/22 правый фланг обороны закрывали Дани Карвхаль и Лукас Васкес, но в галисийце тренер видит игрока атаки.

26-летний Одриосола принадлежит "Сливочным" с 2018 года, но до сих пор провел за клуб лишь 43 матча (3 гола). Последние полтора года баск провел в арендах.

Особенно удался ему предыдущий сезон в "Фиорентине" - Альваро набегал 25 матчей и забил 1 гол в Серии А, заслужив хорошую прессу.

Контракт Одриосолы с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го, так что это будет его последний шанс заиграть в Мадриде.