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Реал возвращает флангового защитника из Фиорентины
Альваро Одриосола получит еще один шанс
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
Правый защитник Альваро Одриосола начнет следующий сезон в мадридском "Реале".
Как утверждает Marca, это решение принял Карло Анчелотти, который желает иметь на всех позициях по двух исполнителей. В сезоне-2021/22 правый фланг обороны закрывали Дани Карвхаль и Лукас Васкес, но в галисийце тренер видит игрока атаки.
26-летний Одриосола принадлежит "Сливочным" с 2018 года, но до сих пор провел за клуб лишь 43 матча (3 гола). Последние полтора года баск провел в арендах.
Особенно удался ему предыдущий сезон в "Фиорентине" - Альваро набегал 25 матчей и забил 1 гол в Серии А, заслужив хорошую прессу.
Контракт Одриосолы с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го, так что это будет его последний шанс заиграть в Мадриде.
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