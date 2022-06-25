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Атлетико стремится подписать защитника Арсенала
Мадридцы работают над усилением оборонительной линии
Эктор Бельерин
Мадридский "Атлетико" в летнее межсезонье работает над усилением защиты. По информации издания Goal, "матрасники" планируют подписать игрока "Арсенала" Эктора Бельерина. Отметим, что Эктор в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Бетис".
Контракт испанца с "Арсеналом" заканчивается летом 2023 года. Ранее фулбек выражал желание остаться в "Бетисе".
В прошлом сезоне Бельерин сыграл 32 матча, в которых отдал пять результативных передач.
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Источник:Goal.com
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