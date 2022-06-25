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Эрнесто Вальверде третий раз вернется в Атлетик Бильбао

Испания
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Баски определились с будущим

Эрнесто Вальверде третий раз вернется в Атлетик Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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Бывший тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в ближайшие дни возглавит "Атлетик", пишет Cadena Cope.

Вчера в Бильбао прошли выборы президента клуба, которые выиграл Хон Уриарте, набрав 46% голосов. Договоренность с "Муравьем" была одной из фишек его кампании.

Конкурент Уриарте - Иньяки Аречабалета - обещал вернуть на "Сан-Мамес" Марсело Бьелсу, но набрал только 33% голосов.

58-летний Вальверде оставался без работы после ухода из "Барсы" в 2020 году. "Атлетик" для него практически родной клуб - он играл здесь в 1990-96 годах, а затем тренировал "Львов" в 2003-05 и 2013-17 годах.

Ранее Бильбао покинул предыдущий тренер Марселино, который не имел поддержки от главных фаворитов президентской гонки, несмотря на два титула.

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В статье: Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао) Хон Уриарте
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Источник:
Cadena Cope

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