Юмтити решил все-таки уйти из Барселоны

Центральный защитник Самюэль Юмтити окончательно решил покинут "Барселону" этим летом.

Как утверждает L’Equipe, французу просто надоело сидеть на лавке без шансов выйти на поле. За весь минувший сезон на "Камп Ноу" он сыграл лишь 90 минут.

28-летним защитником интересуется "Жирона". Председатель правления клуба Пере Гвардиола даже говорил об этом СМИ, но Юмтити смотрит в другую сторону.

Больше его манит возвращение в "Лион", но там все сложно - клуб настроен делать ставку на молодого Кастельо Лукебу.

Также Самюэль интересен сразу нескольким середнякам итальянской Серии А, и L’Equipe считает, что именно в одном из них до конца лета и окажется центрбек.

У Юмтити была отличная карьера вплоть до 2018 года, когда у него появились проблемы с коленом; с тех пор он играет мало и сильно деградировал. Зимой "Барса" продлила с ним контракт, но только ради двукратного снижения зарплаты.