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Сын Диего Симеоне может перейти в Севилью

Испания
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Клуб уже контактировал с нападающим

Сын Диего Симеоне может перейти в Севилью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

Форвард "Вероны" Джованни Симеоне может оставить итальянский клуб в летнее трансферное окно. По данным инсайдера Николо Скиры, им активно интересуется "Севилья".

Этот вариант может быть привлекательным для игрока, ведь у него будет возможность играть в одном чемпионате по "Атлетико", который тренирует его отец Диего Симеоне.

В 35 матчах прошлого сезона Серии А футболист забил 17 голов и сделал 5 ассистов. Портал Тransfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.

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В статье: Диего Симеоне Севилья Джованни Симеоне
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Источник:
Nico Schira

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