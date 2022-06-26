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Сын Диего Симеоне может перейти в Севилью
Клуб уже контактировал с нападающим
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
Форвард "Вероны" Джованни Симеоне может оставить итальянский клуб в летнее трансферное окно. По данным инсайдера Николо Скиры, им активно интересуется "Севилья".
Этот вариант может быть привлекательным для игрока, ведь у него будет возможность играть в одном чемпионате по "Атлетико", который тренирует его отец Диего Симеоне.
В 35 матчах прошлого сезона Серии А футболист забил 17 голов и сделал 5 ассистов. Портал Тransfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.
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