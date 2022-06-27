Барселона представила выездной комплект формы в золотом цвете

"Барселона" презентовала новую выездную форму на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.

Как и новый домашний комплект, эта экипировка вдохновлена Олимпиадой-1992, которая прошла в Барселоне. Поэтому золотой цвет стал основным для этой формы. Также на футболке расположен контур карты Барселоны. Кроме того, в дизайне присутствуют олимпийские кольца - они нанесены на рукава.

Логотипы, герб, фамилии и номера игроков изготовлены в темно-синем цвете.

Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike. По центру джерси размещен логотип титульного спонсора "сине-гранатовых" музыкального сервиса Spotify.