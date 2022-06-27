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Барселона представила выездной комплект формы в золотом цвете

Испания
(1 голосов)

Форма вдохновлена Олимпиадой-1992 года

Барселона представила выездной комплект формы в золотом цвете

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" презентовала новую выездную форму на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.

Как и новый домашний комплект, эта экипировка вдохновлена Олимпиадой-1992, которая прошла в Барселоне. Поэтому золотой цвет стал основным для этой формы. Также на футболке расположен контур карты Барселоны. Кроме того, в дизайне присутствуют олимпийские кольца - они нанесены на рукава.

Барселона представила выездной комплект формы в золотом цвете - изображение 1

Логотипы, герб, фамилии и номера игроков изготовлены в темно-синем цвете.

Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike. По центру джерси размещен логотип титульного спонсора "сине-гранатовых" музыкального сервиса Spotify.

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В статье: Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
27.06.2022 в 15:07
Кольори дитячої несподіванки ..
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+1
0
Algrab (Костопiль)
27.06.2022 в 14:39
як хтось купку наклав на асфальті...
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+3
0
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Дoбрый (землянин)
27.06.2022 в 14:04
Ну спасибо хоть не розовая.
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0
-3
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Просто Квашин (Харьков)
27.06.2022 в 15:05
...не парся ! всі знають, що барса -- гейський клуб...
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+1
0

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