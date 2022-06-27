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Барселона представила выездной комплект формы в золотом цвете
Форма вдохновлена Олимпиадой-1992 года
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" презентовала новую выездную форму на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.
Как и новый домашний комплект, эта экипировка вдохновлена Олимпиадой-1992, которая прошла в Барселоне. Поэтому золотой цвет стал основным для этой формы. Также на футболке расположен контур карты Барселоны. Кроме того, в дизайне присутствуют олимпийские кольца - они нанесены на рукава.
Логотипы, герб, фамилии и номера игроков изготовлены в темно-синем цвете.
Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike. По центру джерси размещен логотип титульного спонсора "сине-гранатовых" музыкального сервиса Spotify.
Inspired by Barcelona ’92. A kit for a golden age. pic.twitter.com/yzTOGpumsM— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2022
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