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Барса сделала улучшенное предложение по контракту для Дембеле

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Контракт Усмана истекает в четверг

Барса сделала улучшенное предложение по контракту для Дембеле

Новина українською

Каталонский источник El Barça juga a RAC1 (Twitter) сообщает, что "Барселона" не прекращает попытки подписать с Усманом Дембеле новый контракт.

На этот раз руководство "блауграны" предложило французскому вингеру новое соглашение, имеющее улучшенные условия по сравнению с декабрьским предложением.

Отмечается, 25-летний Усман должен дать ответ в ближайшие дни, так как его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в четверг.

В прошлом сезоне во всех турнирах Дембеле провел 32 матча, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 13 голевых передач.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
El Barça juga a RAC1

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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
27.06.2022 в 19:24
Ну блъ... Ну вот не нужен Барсе этот хитрожопый шлемазл. У Хави уже крыша поехала на этом черножопом отморозке. пздц блъ.. 20 игр - 2 гола и Хави от него без ума. Ассисты на алавесах и осасунах? тьфу.
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-2
Dr. House (Поділля)
27.06.2022 в 19:36
Боже, яке ти кончене. Само чорножопе, немите, відморожене, весь по шию в гівні, і намагається ще щось смердіти ротом. Фу, гидота
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