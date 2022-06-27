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Барса сделала улучшенное предложение по контракту для Дембеле
Контракт Усмана истекает в четверг
Каталонский источник El Barça juga a RAC1 (Twitter) сообщает, что "Барселона" не прекращает попытки подписать с Усманом Дембеле новый контракт.
На этот раз руководство "блауграны" предложило французскому вингеру новое соглашение, имеющее улучшенные условия по сравнению с декабрьским предложением.
Отмечается, 25-летний Усман должен дать ответ в ближайшие дни, так как его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в четверг.
В прошлом сезоне во всех турнирах Дембеле провел 32 матча, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 13 голевых передач.
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