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Без короля на доске. Как Симеоне с сыном в отпуске в шахматы играли
Есть даже интересная теория
Getty Images / Global Images Ukraine
Летом игроки и тренеры европейских клубов находятся в отпуске. И иногда весело проводят время.
Один из лучших тренеров современности Диего Симеоне поделился в социальных сетях фотографией, как он со своим сыном Джованни играет в шахматы. Многие пользователи заметили, что на игровой доске не хватает короля, что не предусмотрено в классических шахматах.
Only Diego Simeone could play chess without a king ???????? pic.twitter.com/umOb5NhfZ1— ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2022
Большинство пользователей решили поглумиться над Диего, однако нашлись и защитники аргентинца. Возникла теория, что Симеоне-старший и Симеоне-младший играли в особый вид шахмат - "антишахматы" ("шахматы для самоубийц", "шахматы в поддавки").
Espn stick to sports pic.twitter.com/NBURsYRPdM— Octavio Ceja (@OctavioCeja3) June 27, 2022
В этой версии шахмат нужно сделать так, чтобы соперник побил все твои фигуры. Играли ли оба Симеоне именно в это - остается загадкой.
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