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Без короля на доске. Как Симеоне с сыном в отпуске в шахматы играли

Испания
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Есть даже интересная теория

Без короля на доске. Как Симеоне с сыном в отпуске в шахматы играли

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Летом игроки и тренеры европейских клубов находятся в отпуске. И иногда весело проводят время.

Один из лучших тренеров современности Диего Симеоне поделился в социальных сетях фотографией, как он со своим сыном Джованни играет в шахматы. Многие пользователи заметили, что на игровой доске не хватает короля, что не предусмотрено в классических шахматах.

Большинство пользователей решили поглумиться над Диего, однако нашлись и защитники аргентинца. Возникла теория, что Симеоне-старший и Симеоне-младший играли в особый вид шахмат - "антишахматы" ("шахматы для самоубийц", "шахматы в поддавки").

В этой версии шахмат нужно сделать так, чтобы соперник побил все твои фигуры. Играли ли оба Симеоне именно в это - остается загадкой.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Джованни Симеоне
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