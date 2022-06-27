Без короля на доске. Как Симеоне с сыном в отпуске в шахматы играли

Летом игроки и тренеры европейских клубов находятся в отпуске. И иногда весело проводят время.

Один из лучших тренеров современности Диего Симеоне поделился в социальных сетях фотографией, как он со своим сыном Джованни играет в шахматы. Многие пользователи заметили, что на игровой доске не хватает короля, что не предусмотрено в классических шахматах.

Only Diego Simeone could play chess without a king ???????? pic.twitter.com/umOb5NhfZ1 — ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2022

Большинство пользователей решили поглумиться над Диего, однако нашлись и защитники аргентинца. Возникла теория, что Симеоне-старший и Симеоне-младший играли в особый вид шахмат - "антишахматы" ("шахматы для самоубийц", "шахматы в поддавки").

Espn stick to sports pic.twitter.com/NBURsYRPdM — Octavio Ceja (@OctavioCeja3) June 27, 2022

В этой версии шахмат нужно сделать так, чтобы соперник побил все твои фигуры. Играли ли оба Симеоне именно в это - остается загадкой.