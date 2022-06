Без короля на доске. Как Симеоне с сыном в отпуске в шахматы играли

Летом игроки и тренеры европейских клубов находятся в отпуске. И иногда весело проводят время.

Один из лучших тренеров современности Диего Симеоне поделился в социальных сетях фотографией, как он со своим сыном Джованни играет в шахматы. Многие пользователи заметили, что на игровой доске не хватает короля, что не предусмотрено в классических шахматах.

Only Diego Simeone could play chess without a king ???????? pic.twitter.com/umOb5NhfZ1