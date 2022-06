Барселона и МЮ согласовали сумму трансфера Де Йонга

"Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед", о выплате 85 миллионов евро за полузащитника Френки Де Йонга, сообщает Фабрицио Романо. Стороны продолжают переговоры о структуре бонусных выплат.

Каталонцы получат 65 миллионов евро чистыми, а 20 миллионов придут в виде бонусов.

Manchester United and Barcelona have both clear that the final value of Frenkie de Jong deal will be €85m package. Discussions ongoing on the €20m add-ons structure, so it takes time - guaranteed fee is €65m. ???????? #MUFC



Personal terms to be discussed with Frenkie right after.