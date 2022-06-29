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Барселона и МЮ согласовали сумму трансфера Де Йонга
Трансфер близко
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
"Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед", о выплате 85 миллионов евро за полузащитника Френки Де Йонга, сообщает Фабрицио Романо. Стороны продолжают переговоры о структуре бонусных выплат.
Каталонцы получат 65 миллионов евро чистыми, а 20 миллионов придут в виде бонусов.
Manchester United and Barcelona have both clear that the final value of Frenkie de Jong deal will be €85m package. Discussions ongoing on the €20m add-ons structure, so it takes time - guaranteed fee is €65m. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2022
Personal terms to be discussed with Frenkie right after.
Сразу после того, как клубы согласуют порядок бонусных выплат, "МЮ" начнет переговоры об условиях личного контракта с 25-летним нидерландцем.
В прошлом сезоне Френки провел за "Барсу" 46 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов евро.
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