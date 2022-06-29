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Барселона и МЮ согласовали сумму трансфера Де Йонга

Испания
(1 голосов)

Трансфер близко

Барселона и МЮ согласовали сумму трансфера Де Йонга

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

"Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед", о выплате 85 миллионов евро за полузащитника Френки Де Йонга, сообщает Фабрицио Романо. Стороны продолжают переговоры о структуре бонусных выплат.

Каталонцы получат 65 миллионов евро чистыми, а 20 миллионов придут в виде бонусов.

Сразу после того, как клубы согласуют порядок бонусных выплат, "МЮ" начнет переговоры об условиях личного контракта с 25-летним нидерландцем.

В прошлом сезоне Френки провел за "Барсу" 46 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Комментарии (3)
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Дoбрый (землянин)
29.06.2022 в 19:17
А Фабрицио Романо пиз@еть не будет. Здравствуй Левандовски! Добро пожаловать Роберт! Мадридасы - ША!
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 19:09
Виженуть де йонгу, який хоче залишитись в самому толерантному клубі світу, заради грошей. кабан на то й кабан, щоб жиріти від прибутку. Моральні принципи в барсі на останньому плані
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Дoбрый (землянин)
29.06.2022 в 19:20
Шо петушок, жаренным запахло? Левандовски уже на горизонте, он идёт по ваши души, мадридасы!
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0
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