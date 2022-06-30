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Атлетико использует опцию продления контракта с Гризманном

Испания
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Француз остается в Мадриде

Атлетико использует опцию продления контракта с Гризманном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский нападающий "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн продолжит свои выступления за испанский клуб, сообщает Marca.

По информации источника, "матрасники" активировали опцию продления аренды француза еще на один сезон. По истечении этого срока, "Атлетико" будет обязан выкупить Гризманна у "Барселоны" за 40 миллионов евро, если в сумме за два сезона он проведет не менее 50% матчей.

А это вполне реально. Диего Симеоне доверяет ему и не сомневается, что 31-летний француз принесет команде много пользы.

В прошлом сезоне Гризманн провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Marca

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