Уже третий раз. Барселона получила отказ от Баварии по Левандовскому

История вокруг нападающего "Баварии" Роберта Левандовского и его перехода в "Барселону" продолжает все больше набирать оборотов.

Как сообщает Bild, каталонцы сделали уже третье предложение мюнхенцам по трансферу 33-летнего поляка за 40 млн евро + 5 млн в виде бонусов. По данным источника, "Бавария" снова ответила отказом.

Отмечается, что действующий чемпион Бундеслиги готов рассматривать варианты с продажей Левандовского только на сумму не меньше 50 млн.

В прошлом сезоне Роберт забил 46 голов и отдал 7 голевых передач в 50 матчах за "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает поляка в 45 миллионов евро.