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Уже третий раз. Барселона получила отказ от Баварии по Левандовскому
Драма вокруг Роберта набирает оборотов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
История вокруг нападающего "Баварии" Роберта Левандовского и его перехода в "Барселону" продолжает все больше набирать оборотов.
Как сообщает Bild, каталонцы сделали уже третье предложение мюнхенцам по трансферу 33-летнего поляка за 40 млн евро + 5 млн в виде бонусов. По данным источника, "Бавария" снова ответила отказом.
Отмечается, что действующий чемпион Бундеслиги готов рассматривать варианты с продажей Левандовского только на сумму не меньше 50 млн.
В прошлом сезоне Роберт забил 46 голов и отдал 7 голевых передач в 50 матчах за "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает поляка в 45 миллионов евро.
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