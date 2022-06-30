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Уже третий раз. Барселона получила отказ от Баварии по Левандовскому

Испания
(1 голосов)

Драма вокруг Роберта набирает оборотов

Уже третий раз. Барселона получила отказ от Баварии по Левандовскому

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

История вокруг нападающего "Баварии" Роберта Левандовского и его перехода в "Барселону" продолжает все больше набирать оборотов.

Как сообщает Bild, каталонцы сделали уже третье предложение мюнхенцам по трансферу 33-летнего поляка за 40 млн евро + 5 млн в виде бонусов. По данным источника, "Бавария" снова ответила отказом.

Отмечается, что действующий чемпион Бундеслиги готов рассматривать варианты с продажей Левандовского только на сумму не меньше 50 млн.

В прошлом сезоне Роберт забил 46 голов и отдал 7 голевых передач в 50 матчах за "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает поляка в 45 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
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Комментарии (5)
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Дoбрый (землянин)
30.06.2022 в 14:29
Таки сойдутся на 45 млн, как я сразу и говорил. Никаких 50, пошли они нах. Может мне не писать здесь об этом. Гансы наверняка читают меня. А потом, прислушавшись к моему авторитетному мнению, корректируют торги. Ведь было же перед этим 40 млн.
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-4
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Просто Квашин (Харьков)
30.06.2022 в 14:51
В тебе авторитет тільки у школяра Оленя Чмоні...
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+1
0
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KOVAlevskiy
30.06.2022 в 14:20
якщо так буде тривати далі, то наглих ділків барси пошлють стільки разів як барселоха на цьому сайті
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
30.06.2022 в 13:40
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+2
-2
vinn (Khmеlnitsky)
30.06.2022 в 13:31
Після Грізмана, Дембеле і Коута, всі думають, що цю козу можна доїти вічно. Наче не бачать, що вона ось-ось загнеться.
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+4
-1

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