  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эрнесто Вальверде вновь стал главным тренером Атлетик Бильбао
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эрнесто Вальверде вновь стал главным тренером Атлетик Бильбао

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Камбэк

Эрнесто Вальверде вновь стал главным тренером Атлетик Бильбао

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетик" Бильбао объявил о назначении Эрнесто Вальверде новым главным тренером команды.

Срок действия контракта с 58-летним специалистом не афишируется.

Интересно, что "Атлетик" практический родной клуб для Вальверде - он играл здесь в 1990-96 годах, а затем тренировал "львов" в 2003-05 и 2013-17 годах. Более того, он является рекордсменом "красно-белых" по количеству матчей на посту главного тренера – 306.

Его последним местом работы была "Барселона", которую он покинул в 2020 году. Отметим, что другим кандидатом на эту должность считался экс-тренер "Лидса" Марсело Бьелса. Однако президентские выборы клуба проиграл Иньяки Аречабалета, с которым аргентинец готов был сотрудничать.

В сезоне-2021/22 "Атлетик" Бильбао завершил на 8-й позиции в чемпионате Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
athletic-club.eus

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
TerenceV (Київ)
30.06.2022 в 14:01
В українському варанті статті є цікаві слова: "тренував "Львів" у 2003-05 та 2013-17 роках".
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде