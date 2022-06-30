Эрнесто Вальверде вновь стал главным тренером Атлетик Бильбао

"Атлетик" Бильбао объявил о назначении Эрнесто Вальверде новым главным тренером команды.

Срок действия контракта с 58-летним специалистом не афишируется.

Интересно, что "Атлетик" практический родной клуб для Вальверде - он играл здесь в 1990-96 годах, а затем тренировал "львов" в 2003-05 и 2013-17 годах. Более того, он является рекордсменом "красно-белых" по количеству матчей на посту главного тренера – 306.

Его последним местом работы была "Барселона", которую он покинул в 2020 году. Отметим, что другим кандидатом на эту должность считался экс-тренер "Лидса" Марсело Бьелса. Однако президентские выборы клуба проиграл Иньяки Аречабалета, с которым аргентинец готов был сотрудничать.

В сезоне-2021/22 "Атлетик" Бильбао завершил на 8-й позиции в чемпионате Испании.