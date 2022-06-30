Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрнесто Вальверде вновь стал главным тренером Атлетик Бильбао
Камбэк
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" Бильбао объявил о назначении Эрнесто Вальверде новым главным тренером команды.
Срок действия контракта с 58-летним специалистом не афишируется.
Интересно, что "Атлетик" практический родной клуб для Вальверде - он играл здесь в 1990-96 годах, а затем тренировал "львов" в 2003-05 и 2013-17 годах. Более того, он является рекордсменом "красно-белых" по количеству матчей на посту главного тренера – 306.
Его последним местом работы была "Барселона", которую он покинул в 2020 году. Отметим, что другим кандидатом на эту должность считался экс-тренер "Лидса" Марсело Бьелса. Однако президентские выборы клуба проиграл Иньяки Аречабалета, с которым аргентинец готов был сотрудничать.
В сезоне-2021/22 "Атлетик" Бильбао завершил на 8-й позиции в чемпионате Испании.
Популярное сейчас
- Минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли"
- Заря анонсировала возвращение Шахаба и просматривает Марлоса
- Киевляне не забивали. Лозанна - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- Барса увеличила сумму по Де Йонгу. Переговоры с МЮ идут к завершению
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану