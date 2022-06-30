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Де Йонг попрощался с Барселоной. Он возвращается в Севилью
Речь про Люка, не Френки
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
Нападающий Люк де Йонг возвращается в "Севилью". Об этом он заявил в социальных сетях. Нидерландский форвард провел год в аренде в "Барселоне" и сегодня попрощался с каталонским клубом.
"Кулес - это было особенное время. Желают вам всего наилучшего в будущем", - написал форвард в социальных сетях.
Culers, ha estat un viatge especial… Us desitjo el millor en el futur! ????— Luuk de Jong (@LuukdeJong9) June 30, 2022
Culers, what a special time it was... I wish you all the best in the future! ❤️
Culers, ha sido un viaje especial… Os deseo lo mejor en el futuro! ???? pic.twitter.com/pnxRSkKJOS
Люк перешел в "Барсу" по просьбе Рональду Кумана, однако в середине сегодня наставника сменил Хави. Де Йонг играл не очень много, однако успел забить семь голов и отдать одну голевую в 27-ми играх.
Контракт Люка с "Севильей" действителен до лета 2023-го.
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