Де Йонг попрощался с Барселоной. Он возвращается в Севилью

Нападающий Люк де Йонг возвращается в "Севилью". Об этом он заявил в социальных сетях. Нидерландский форвард провел год в аренде в "Барселоне" и сегодня попрощался с каталонским клубом.

"Кулес - это было особенное время. Желают вам всего наилучшего в будущем", - написал форвард в социальных сетях.

Culers, ha estat un viatge especial… Us desitjo el millor en el futur! ????



Culers, what a special time it was... I wish you all the best in the future! ❤️



Culers, ha sido un viaje especial… Os deseo lo mejor en el futuro! ???? pic.twitter.com/pnxRSkKJOS