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Де Йонг попрощался с Барселоной. Он возвращается в Севилью

Испания
(2 голосов)

Речь про Люка, не Френки

Де Йонг попрощался с Барселоной. Он возвращается в Севилью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий Люк де Йонг возвращается в "Севилью". Об этом он заявил в социальных сетях. Нидерландский форвард провел год в аренде в "Барселоне" и сегодня попрощался с каталонским клубом.

"Кулес - это было особенное время. Желают вам всего наилучшего в будущем", - написал форвард в социальных сетях.

Люк перешел в "Барсу" по просьбе Рональду Кумана, однако в середине сегодня наставника сменил Хави. Де Йонг играл не очень много, однако успел забить семь голов и отдать одну голевую в 27-ми играх.

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Контракт Люка с "Севильей" действителен до лета 2023-го.

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В статье: Люк де Йонг Барселона Севилья
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Комментарии (2)
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Крістофер (Луцьк)
30.06.2022 в 17:38
Хлопчина провів більш результативний сезон, ніж Мессі, а вони його сплавляють. І грає за миску супу. А потім дивуємось чому Барса банкрот.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
30.06.2022 в 17:30
Так пару вирішальних Люк забив. Можна подякувати за це... Утім 7 голів у 27 матчах ЖАХливий показник для центрфорварда!
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0
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