Официально: Барселона продала 10% своих телеправ Sixth Street

"Барселона" объявила о продаже 10% своих телеправ инвестиционной компании Sixth Street за 207.5 миллионов евро. Доход команды в этом сезоне теперь составляет 267 миллионов.

FC Barcelona and Sixth Street reach an agreement for the acquisition of a 10% share of the Club’s LaLiga TV rights ???? All the details: https://t.co/B2IRqpr0vk pic.twitter.com/09V97A1MWS

Совокупный доход составляет эта сделка и транш за первый сезон от сотрудничества со Spotify. Телеправа клуб продал Sixth Street на 25 лет.

With this transaction, FC Barcelona generates a total capital gain of €267 million for the current season. Sixth Street will initially invest €207.5 million and in return will receive 10% of the Club’s LaLiga TV rights for the next 25 years. [fcb]