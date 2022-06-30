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Месси 26-й, Роналду 21-й, а Неймар 57-й – топ 100 игроков сезона от Marca
Троица даже не в топ-20
Getty Images / Global Images Ukraine
Газета Marca опубликовала рейтинг 100 лучших игроков прошлого сезона.
Места с 21-го по 40-е заняли:
- 21. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").
- 22. Тиаго Алькантара ("Ливерпуль").
- 23. Давид Алаба ("Реал").
- 24. Федерико Вальверде ("Реал").
- 25. Филип Фоден ("Манчестер Сити").
- 26. Лионель Месси ("ПСЖ").
- 27. Душан Влахович ("Фиорентина" / "Ювентус").
- 28. Фабиньо ("Ливерпуль").
- 29. Тео Эрнандес ("Милан").
- 30. Антонио Рюдигер ("Челси" / "Реал").
- 31. Педри ("Барселона").
- 32. Алиссон ("Ливерпуль").
- 33. Эдер Милитао ("Реал").
- 34. Харри Кейн ("Тоттенхэм").
- 35. Гави ("Барселона").
- 36. Орельен Тчуамени ("Монако" / "Реал").
- 37. Лаутаро Мартинес ("Интер").
- 38. Йозуа Киммих ("Бавария").
- 39. Томас Мюллер ("Бавария").
- 40. Рафаэль Сантос Борре ("Айнтрахт").
Остальные примечательные позиции:
- 42. Майк Меньян ("Милан").
- 44. Себастьян Аллер ("Аякс").
- 49. Иван Перишич ("Интер" / "Тоттенхэм").
- 57. Неймар ("ПСЖ").
- 73. Усман Дембеле ("Барселона").
Места с 20 по 1 будут опубликованы позже.
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Источник:marca.com
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Комментарии (2)
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Саша Махоуни
30.06.2022 в 19:50
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Algrab (Костопiль)
30.06.2022 в 20:06
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