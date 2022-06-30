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Месси 26-й, Роналду 21-й, а Неймар 57-й – топ 100 игроков сезона от Marca 

Испания
(1 голосов)

Троица даже не в топ-20

Месси 26-й, Роналду 21-й, а Неймар 57-й – топ 100 игроков сезона от Marca 

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Газета Marca опубликовала рейтинг 100 лучших игроков прошлого сезона.

Места с 21-го по 40-е заняли:

  • 21. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").
  • 22. Тиаго Алькантара ("Ливерпуль").
  • 23. Давид Алаба ("Реал").
  • 24. Федерико Вальверде ("Реал").
  • 25. Филип Фоден ("Манчестер Сити").
  • 26. Лионель Месси ("ПСЖ").
  • 27. Душан Влахович ("Фиорентина" / "Ювентус").
  • 28. Фабиньо ("Ливерпуль").
  • 29. Тео Эрнандес ("Милан").
  • 30. Антонио Рюдигер ("Челси" / "Реал").
  • 31. Педри ("Барселона").
  • 32. Алиссон ("Ливерпуль").
  • 33. Эдер Милитао ("Реал").
  • 34. Харри Кейн ("Тоттенхэм").
  • 35. Гави ("Барселона").
  • 36. Орельен Тчуамени ("Монако" / "Реал").
  • 37. Лаутаро Мартинес ("Интер").
  • 38. Йозуа Киммих ("Бавария").
  • 39. Томас Мюллер ("Бавария").
  • 40. Рафаэль Сантос Борре ("Айнтрахт").

Остальные примечательные позиции:

  • 42. Майк Меньян ("Милан").
  • 44. Себастьян Аллер ("Аякс").
  • 49. Иван Перишич ("Интер" / "Тоттенхэм").
  • 57. Неймар ("ПСЖ").
  • 73. Усман Дембеле ("Барселона").

Места с 20 по 1 будут опубликованы позже.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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Саша Махоуни
30.06.2022 в 19:50
Для Дариана (Монреаль)Спорить будем? Реально. Месси ЧМ 2022. Предлагаю условия: Да, с Вас 300 долларов. Нет, с меня 900. Готов с Вами связаться, любым способом и поспорить. Или Вы просто пиз..л? Хотя для меня, как жителя Украины 900 это немалая сумма. Но я готов. Жду адекватной реакции, или Вы будете пиз..м. Спасибо, что прочли. Мой тел. 068 780 08 0 вайбер и телеграм. Если интересно, то последнюю цифру скажу.Если, Аргентина ЧМ 2022, то с меня 900 долларов, если нет, то с Вас 300. В противном случае, Вы трус и пиз..л, и очень противный человек
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Algrab (Костопiль)
30.06.2022 в 20:06
Він засцить, це 100%...
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