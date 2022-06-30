Месси 26-й, Роналду 21-й, а Неймар 57-й – топ 100 игроков сезона от Marca 

Для Дариана (Монреаль)Спорить будем? Реально. Месси ЧМ 2022. Предлагаю условия: Да, с Вас 300 долларов. Нет, с меня 900. Готов с Вами связаться, любым способом и поспорить. Или Вы просто пиз..л? Хотя для меня, как жителя Украины 900 это немалая сумма. Но я готов. Жду адекватной реакции, или Вы будете пиз..м. Спасибо, что прочли. Мой тел. 068 780 08 0 вайбер и телеграм. Если интересно, то последнюю цифру скажу.Если, Аргентина ЧМ 2022, то с меня 900 долларов, если нет, то с Вас 300. В противном случае, Вы трус и пиз..л, и очень противный человек