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Бензема лучший игрок сезона по версии Marca. Винисиус в тройке
Видно, что испанская газета
Фото: twitter.com/Benzema
Marca опубликовала рейтинг 20 лучших футболистов прошлого сезона. Первая тройка – игроки "Реала": Бензема, Куртуа и Винисиус.
Полный список выглядит следующим образом:
- Карим Бензема ("Реал").
- Тибо Куртуа ("Реал").
- Винисиус Жуниор ("Реал").
- Мохамед Салах ("Ливерпуль").
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
- Лука Модрич ("Реал").
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").
- Роберт Левандовский ("Ливерпуль").
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
- Садио Мане ("Ливерпуль").
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
- Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд" / "Манчестер Сити").
- Александр-Арнольд ("Ливерпуль").
- Луис Диас ("Ливерпуль").
- Рафаэль Леау ("Милан").
- Кристофер Нкунку ("Лейпциг").
- Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
- Дарвин Нуньес ("Бенфика" / "Ливерпуль").
- Жоау Канселу ("Манчестер Сити").
- Родри ("Манчестер Сити").
Напомним, ранее издание уже опубликовало топ футболистов с 100 по 21 места.
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Источник:marca.com
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Комментарии (1)
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Саша Махоуни
30.06.2022 в 22:03
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