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Бензема лучший игрок сезона по версии Marca. Винисиус в тройке

Испания
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Видно, что испанская газета

Бензема лучший игрок сезона по версии Marca. Винисиус в тройке

Фото: twitter.com/Benzema

Новина українською

Marca опубликовала рейтинг 20 лучших футболистов прошлого сезона. Первая тройка – игроки "Реала": Бензема, Куртуа и Винисиус.

Полный список выглядит следующим образом:

  • Карим Бензема ("Реал").
  • Тибо Куртуа ("Реал").
  • Винисиус Жуниор ("Реал").
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль").
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
  • Лука Модрич ("Реал").
  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").
  • Роберт Левандовский ("Ливерпуль").
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
  • Садио Мане ("Ливерпуль").
  • Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
  • Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд" / "Манчестер Сити").
  • Александр-Арнольд ("Ливерпуль").
  • Луис Диас ("Ливерпуль").
  • Рафаэль Леау ("Милан").
  • Кристофер Нкунку ("Лейпциг").
  • Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
  • Дарвин Нуньес ("Бенфика" / "Ливерпуль").
  • Жоау Канселу ("Манчестер Сити").
  • Родри ("Манчестер Сити").

Напомним, ранее издание уже опубликовало топ футболистов с 100 по 21 места.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Marca
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Саша Махоуни
30.06.2022 в 22:03
С ближайшим ЗМ вроде, понятно. А вот прогноз на следующий ЗМ: Месси на ЧМ был лучший, но сборную Аргентины засудили. Причина? Перес тянет Винисиуса на золотой мяч, поэтому Бразилия ЧМ.
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